Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана

Ніни Омельчук з села Годомичі Маневицького району просять допомогти усіх небайдужих.



Бабусі терміново потрібна допомога, їй 58 років. Ніні терміново потрібна заміна серцевого клапана. Вартість операції 100 000грн.



Наразі сім'я не має такої суми. Сама бабуся ще опікується над 5-річною внучкою. Хвора бабуся сама виховує внучку, тому що її невістка загинула, а син працює.



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