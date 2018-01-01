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Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана

Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана
Рідні Ніни Омельчук з села Годомичі Маневицького району просять допомогти усіх небайдужих.

Бабусі терміново потрібна допомога, їй 58 років. Ніні терміново потрібна заміна серцевого клапана. Вартість операції 100 000грн.

Наразі сім'я не має такої суми. Сама бабуся ще опікується над 5-річною внучкою. Хвора бабуся сама виховує внучку, тому що її невістка загинула, а син працює.

Номер картки Приватбанк
4149 4991 1745 7398 Бойко Марія Павлівна(дочка)

Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана
Волинянка, яка сама виховує 5-річну внучку, терміново потребує заміни серцевого клапана



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Теги: допомога, благодійність
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