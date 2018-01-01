У луцькій лікарні 3 місяці живе незряча уродженка Донбасу без документів. ВІДЕО

Ірині Каземіровій, яка майже повністю втратила зір і лежить у луцькій лікарні, не можуть відновити втрачений паспорт.



У Луцькій центральній районній лікарні три місяці перебуває Ірина Каземірова, - йдеться у сюжеті



Уродженка Донецької області опинилася на Волині після депортації з Росії. Незряча жінка не може оформити паспорт, який, каже, загубила багато років тому.



Ірина народилася на Донеччині, осиротіла у дитинстві.



"Маму залізали, тато помер, дідуся немає. Є тітка, але вона відмовилася від мене. Є сестра і брат, але вони теж відмовились", - каже вона.



Виховувалась, каже жінка, на Волині. Спочатку у Володимир-Волинському інтернаті, потім навчалась у Торчинському училищі, далі повернулась на батьківщину - у Макіївку Донецької області.



Жінка працювала на заводі, але потім покину роботу і поїхала в Москву до чоловіка, якого покохала. Там вона жила 10 років на вулиці, аж поки її не побив співмешканець. У березні цього року незрячу і паралізовану жінку забрала швидка.



Ірину згодом депортували до Луцька. Документи жінка втратила ще будучи в Україні.



Основний її діагноз - майже втрачений зір через травму.



Медики декілька місяців звертаються до установ, аби допомогти Ірині відновити паспорт. Це допоможе отримувати пенсію за інвалідністю і влаштувати її в соцустанови для постійного проживання.



Наразі документ зробити не вдалося. Не можуть вирішити питання і в Луцькій райдержадміністрації.



Зі слів заступника її голови, особу жінки встановили, та через те, що колись не робили копій ніяких документів, на рівні району посадовці зробити нічого не можуть.





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