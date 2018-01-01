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Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО

Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра юстиції України, народний депутат України Ігор Алєксєєв, 14 вересня, в луцькому РАЦСІ особисто привітав ювілейну 4-тисячну з початку цього року пару молодят.

Луцьк Алєксєєв відвідав з робочим візитом, - повідомляє t1.ua.

За збігом обставин саме сьогодні брала шлюб 4-тисячна в області пара наречених, яку посадовець вирішив привітати особисто.

Радник глави міністерства зазначив, що Мін’юст також видає і свідоцтва про народження, та побажав новоствореній сім'ї Олійників чимшвидше отримати і цей документ.

Зазначимо, що сьогодні у Луцьку бере шлюб 31 пара закоханих, з них – 5 «шлюбів за добу».

Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО

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Теги: весілля, Луцьк
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