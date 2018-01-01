Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО

Ігор Алєксєєв, 14 вересня, в луцькому РАЦСІ особисто привітав ювілейну 4-тисячну з початку цього року пару молодят.



Луцьк Алєксєєв відвідав з робочим візитом, - повідомляє



За збігом обставин саме сьогодні брала шлюб 4-тисячна в області пара наречених, яку посадовець вирішив привітати особисто.



Радник глави міністерства зазначив, що Мін’юст також видає і свідоцтва про народження, та побажав новоствореній сім'ї Олійників чимшвидше отримати і цей документ.



Зазначимо, що сьогодні у Луцьку бере шлюб 31 пара закоханих, з них – 5 «шлюбів за добу».





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