Радник міністра привітав ювілейну пару молодят в луцькому РАЦСІ. ФОТО
Сьогодні, 18:31
Радник міністра юстиції України, народний депутат України Ігор Алєксєєв, 14 вересня, в луцькому РАЦСІ особисто привітав ювілейну 4-тисячну з початку цього року пару молодят.
Луцьк Алєксєєв відвідав з робочим візитом, - повідомляє t1.ua.
За збігом обставин саме сьогодні брала шлюб 4-тисячна в області пара наречених, яку посадовець вирішив привітати особисто.
Радник глави міністерства зазначив, що Мін’юст також видає і свідоцтва про народження, та побажав новоствореній сім'ї Олійників чимшвидше отримати і цей документ.
Зазначимо, що сьогодні у Луцьку бере шлюб 31 пара закоханих, з них – 5 «шлюбів за добу».
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Луцьк Алєксєєв відвідав з робочим візитом, - повідомляє t1.ua.
За збігом обставин саме сьогодні брала шлюб 4-тисячна в області пара наречених, яку посадовець вирішив привітати особисто.
Радник глави міністерства зазначив, що Мін’юст також видає і свідоцтва про народження, та побажав новоствореній сім'ї Олійників чимшвидше отримати і цей документ.
Зазначимо, що сьогодні у Луцьку бере шлюб 31 пара закоханих, з них – 5 «шлюбів за добу».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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