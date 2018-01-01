ПриватБанк: для фрилансерів будуть подарунки*





Завдяки новій акції “Від листопада до снігопаду будуть подарунки!” учасники зможуть отримати круті подарунки, а також Картки з індивідуальним дизайном. Акція триватиме до 25 грудня 2018 року.



Умовою участі є реєстрація в акції на сторінці Freelancehunt. Користувачі сайту повинні отримати платежі з використанням картки Mastercard на суму від 2 000 грн та здійснити від 5 витрат з картки Mastercard.



В акції можуть брати участь клієнти та замовники біржі фрилансу Freelancehunt. Обов’язкова наявність ІПН. Вік – від 18 років. Після реєстрації в акції потрібно отримати грошовий переказ або валютну виплату (через будь-яку систему грошових переказів).



Серед подарунків:



Xiaomi Mi 6 Black 6/64 Gb – 1 шт.



Рюкзаки – 8 шт.



PowerBank – 8 шт.



Термокухлі – 8 шт.



Перші 200 учасників можуть оформити картку з індивідуальним дизайном, фото та технологією безконтактної оплати безкоштовно.



Сьогодні ПриватБанк пропонує фрилансерам найсучасніші технології для розрахунків з іноземними замовниками, у тому числі керування валютними зарахуваннями із-за кордону – переказ грошей від фриланс-компаній Payoneer, Upwork, Freelancer, Freelancehunt, Weblancer і багатьох інших міжнародних компаній, українських партнерів. Банк об’єднує зусилля з міжнародними компаніями, щоб істотно скоротити витрати фрилансерів на отримання платежів.



Банківське обслуговування фрилансерів доступне цілодобово через Інтернет-банк Приват24. Відкриття та обслуговування валютних рахунків у ПриватБанку – безкоштовно. Також у цілодобовому режимі працює послуга передачі рахунків чи актів через Приват24.



Спеціальна лінія підтримки для фрилансерів: е-mail:





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