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ПриватБанк: для фрилансерів будуть подарунки*

ПриватБанк: для фрилансерів будуть подарунки*
ПриватБанк, MаstеrCard і Freelancehunt продовжують полегшувати умови праці фрилансерів та IT-спеціалістів та дарувати приємні подарунки.

Завдяки новій акції “Від листопада до снігопаду будуть подарунки!” учасники зможуть отримати круті подарунки, а також Картки з індивідуальним дизайном. Акція триватиме до 25 грудня 2018 року.

Умовою участі є реєстрація в акції на сторінці Freelancehunt. Користувачі сайту повинні отримати платежі з використанням картки Mastercard на суму від 2 000 грн та здійснити від 5 витрат з картки Mastercard.

В акції можуть брати участь клієнти та замовники біржі фрилансу Freelancehunt. Обов’язкова наявність ІПН. Вік – від 18 років. Після реєстрації в акції потрібно отримати грошовий переказ або валютну виплату (через будь-яку систему грошових переказів).

Серед подарунків:

Xiaomi Mi 6 Black 6/64 Gb – 1 шт.

Рюкзаки – 8 шт.

PowerBank – 8 шт.

Термокухлі – 8 шт.

Перші 200 учасників можуть оформити картку з індивідуальним дизайном, фото та технологією безконтактної оплати безкоштовно.

Сьогодні ПриватБанк пропонує фрилансерам найсучасніші технології для розрахунків з іноземними замовниками, у тому числі керування валютними зарахуваннями із-за кордону – переказ грошей від фриланс-компаній Payoneer, Upwork, Freelancer, Freelancehunt, Weblancer і багатьох інших міжнародних компаній, українських партнерів. Банк об’єднує зусилля з міжнародними компаніями, щоб істотно скоротити витрати фрилансерів на отримання платежів.

Банківське обслуговування фрилансерів доступне цілодобово через Інтернет-банк Приват24. Відкриття та обслуговування валютних рахунків у ПриватБанку – безкоштовно. Також у цілодобовому режимі працює послуга передачі рахунків чи актів через Приват24.

Спеціальна лінія підтримки для фрилансерів: е-mail: [email protected], тел. (092) 900 00 04.

ПриватБанк: для фрилансерів будуть подарунки*

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Теги: Приватбанк
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