На вулиці в Луцьку демонтували сараї. ФОТО

На вулиці Караїмській, 6 у Луцьку демонтували старі сараї.Територія загального користування на вулиці Караїмській, 6 у Луцьку набула вигляду без сараїв та охайності, - повідомили у прес-службі луцьких муніципалів.До ладу її привели інспектори департаменту муніципальної варти Луцької міської ради, провівши тут демонтажні роботи."Після знесення старих сараїв, вони прибрали територію, за що отримали слова вдячності від місцевих мешканців, які роками чекали «цього свята»" - йдеться у повідомленні.Роботи інспектори виконували згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 15.08.2018 року за №514-11.