Погода в Луцьку та Волинській області на вихідні, 15 і 16 вересня





У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.



У неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.



Температура повітря вночі від +12 до +16 градусів, удень до +17…+22.



Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.



На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вихідні у Волинській області пройдуть хмарно з проясненнями.У суботу в регіоні можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.У неділю у Луцьку, Володимирі-Волинському, Світязі, Маневичах, Любешові, Ковелі опадів не передбачається.Температура повітря вночі від +12 до +16 градусів, удень до +17…+22.Вітер північно-західний, східний, північно-східний і північний, 1-5 м/с.На початку наступного тижня очікується хмарна погода з проясненнями, без опадів.

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