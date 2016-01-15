У ковельських школах діти пільгових категорій харчуватимуться безкоштовно

У Ковелі безкоштовним харчуванням забезпечать дітей пільгових категорій.Відбулось засідання виконавчого комітету міської ради, на якому розглянуто понад сорок питань порядку денного, - повідомили у ковельській мерії.Зокрема, внесли зміни до міського бюджету. Як повідомила начальник фінансового управліннямісто отримало субвенцію з державного бюджету — 1,2 мільйона гривень на придбання житла окремим категоріям громадян та півмільйона - на програму “Доступні ліки”.Із резервного фонду міста спрямують 769 тисяч на поточний ремонт доріг та ще 250 тисяч на інші роботи з благоустрою міста. Також додаткових 400 тися виділять закладам охорони здоров’я. Вони необхідні для ремонту хірургічного відділення, облаштування приміщення, де буде функціонувати ангіограф, та придбання медичного обладнання.Відповідно до рішення виконкому безкоштовним харчуванням (8 гривень в день на одну дитин) у школах Ковеля будуть забезпечені діти, батьки яких загинули в зоні АТО; діти, батьки яких є учасниками антитерористичної операції при наявності довідки військової частини або при наявності посвідчення учасника бойових дій; діти-сироти; діти, батьки яких загинули при виконанні службових обов'язків; діти, позбавлені батьківського піклування; діти з малозабезпечених сімей; діти з особливими освітніми потребами, які навчаються в інклюзивних класах; діти, батьки яких постраждали під час участі у масових акціях громадського протесту, що відбулися у період з 21 листопада 2013 року по 21 лютого 2014 року, а також смерть яких пов’язана з участю у зазначених акціях (при наявності підтверджуючих документів).Крім того, в Ковелі забезпечені безкоштовним харчуванням (за рахунок міського бюджету) усі школярі 1–4 класів у сумі 6 гривень в день на одну дитину, решта — 2 гривні доплачуватимуть батьки.На 50 % звільнили від оплати за харчування дітей, переселених на тимчасове проживання в місто Ковель з Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей.Члени виконкому затвердили розмір плати за навчання в школах естетичного виховання та звільнили від неї: дітей з багатодітних та малозабезпечених сімей; дітей-інвалідів; дітей-сиріт і дітей, які позбавлені батьківського піклування; дітей, які знаходяться під опікою; особливо обдарованих дітей (як виняток на основі подання адміністрації школи, за рішенням виконавчого комітету); дітей з сімей загиблих військовослужбовців, які перебували в зоні дії АТО- мешканців міста Ковеля.На засіданні прийнято рішення з питань захисту прав дітей, розподілу, обліку і приватизації житла, містобудування і архітектури, соціального спрямування.