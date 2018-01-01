Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту

Луцькі спортсмени вдало виступили на Чемпіонаті України з велосипедного спорту (маунтебайк).Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.Чемпіонат проходив в місті Рівному 3-8 вересня 2018 року.тричі піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях крос-кантрі на короткому крузі, шорт-трек та в Кубку України з крос-кантрі серед юніорок.на всіх цих дистанціях була 2 серед юніорок.була на всіх дистанціях 3 серед дівчат.виступала в ці дні на Міжнародних змаганнях по велотреку-Гран-Прі Києва. Вона посіла 2 місце на 500м. 2 місце в командному спринті і 2 місце в спринті та кейріні.