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Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту

Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту
Луцькі спортсмени вдало виступили на Чемпіонаті України з велосипедного спорту (маунтебайк).

Про це повідомили у департаменті сім'ї, молоді та спорту Луцької міської ради.

Чемпіонат проходив в місті Рівному 3-8 вересня 2018 року.

Дорошенко Юлія тричі піднялася на найвищу сходинку п'єдесталу на дистанціях крос-кантрі на короткому крузі, шорт-трек та в Кубку України з крос-кантрі серед юніорок.

Шиманська Ірина на всіх цих дистанціях була 2 серед юніорок.
Іосенко Валерія була на всіх дистанціях 3 серед дівчат.

Мартинюк Дарина виступала в ці дні на Міжнародних змаганнях по велотреку-Гран-Прі Києва. Вона посіла 2 місце на 500м. 2 місце в командному спринті і 2 місце в спринті та кейріні.

Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту
Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту
Лучани – у топі на Чемпіонаті України з велоспорту

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Теги: спорт
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