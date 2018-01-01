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Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки

Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
У мережі з'явилися ніжні фото з весілля луцької режисерки Вікторії Поліщук.

Знімками поділилася фотографка Ольга Шевченко на своїй сторінці у Facebook.

Нагадаємо, пара узаконила стосунки 8 вересня. Режисерка поділилася знімком із весільними обручками та свідоцтвами про рестрацію шлюбу, а також виклала фото із своїм вже законним чоловіком.

"Ну всьо, уже "Федчук", - підписла знімок Вікторія.

Нагадаємо, про заручини Поліщук стало відомо у липні цього року - тоді телеведуча Галина Падалко у мережі розповіла про те, що режисерці зробив пропозицію її коханий.

А потім Вікторія оприлюднила кілька фотографій з гостями у своєму Інстаграмі, а також знімком бекстейджу з весільної фотосесії.

Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки
Неймовірно чуттєві знімки з весілля відомої луцької режисерки

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Теги: весілля, Вікторія Поліщук
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