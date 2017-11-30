«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
Сьогодні, 21:30
Лицарські поєдинки, театральні вистави, фаєр-шоу, ярмарок ремесел та кулінарних шедеврів – так прихід осені зустрічають у німецькому містечку Магдебург.
Такий собі «середньовічний карнавал» – вже традиційне гучне дійство, яке відбувається на честь покровителя міста, німецького винахідника, інженера та філософа – Отто фон Ґеріке. Німці з усіх куточків країни, а також іноземні гості приїжджають сюди, аби повністю зануритися у минуле та відчути типову атмосферу Середніх віків, - розповідає волинянка Анастасія Лазука у постійній рубриці «Нотатки мандрівника» для Інформаційного агентства «ВолиньPost».
Цьогоріч фестиваль проходив увосьме, у парку поряд з головним храмом міста – Магдебурзьким собором. За словами одного з відвідувачів, кількість охочих побачити, як та чим жила середньовічна Німеччина постійно зростає. Це і не дивно, адже тут люди можуть доторкнутися до частинки історії та спробувати себе самих у ролі мешканців того часу.
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Особливо приємно бачити, як «горять» очі у дітей: у хлопців, коли вони з захопленням одягають лицарську збрую та завзято намагаються побороти один одного у двобої з дерев’яними мечами, а у дівчат – коли вони дефілюють у середньовічних сукнях, одягають перуки та майстерно (і не менш терпляче) позують для художників.
Не нудьгують на фестивалі також і батьки: насолоджуються виставами, грою на лютні, флейті, цимбалах, бубні та барабанах, з усмішкою спостерігають за виступами блазнів, смакують найрізноманітнішими делікатесами, купують середньовічну атрибутику та навіть стоять у черзі, аби випробувати себе у стрільбі з лука.
Для всіх любителів настільних ігор на фестивалі виділяють особливе місце з характерними для XII–XV століть розвагами. Годинами тут можуть бавитися не тільки діти, але й дорослі, які відкривають для себе чимало цікавого, пробують нові речі та пригадують шкільні уроки історії.
Подібні святкування – чудова альтернатива будь-яким комп’ютерним іграм, планшету чи соціальним мережам. Діти отримують чимало вражень та вивчають водночас побут, культру та традиції середньовічної Німеччини.
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Такий собі «середньовічний карнавал» – вже традиційне гучне дійство, яке відбувається на честь покровителя міста, німецького винахідника, інженера та філософа – Отто фон Ґеріке. Німці з усіх куточків країни, а також іноземні гості приїжджають сюди, аби повністю зануритися у минуле та відчути типову атмосферу Середніх віків, - розповідає волинянка Анастасія Лазука у постійній рубриці «Нотатки мандрівника» для Інформаційного агентства «ВолиньPost».
Цьогоріч фестиваль проходив увосьме, у парку поряд з головним храмом міста – Магдебурзьким собором. За словами одного з відвідувачів, кількість охочих побачити, як та чим жила середньовічна Німеччина постійно зростає. Це і не дивно, адже тут люди можуть доторкнутися до частинки історії та спробувати себе самих у ролі мешканців того часу.
ЧИТАТИ БІЛЬШЕ НОТАТОК МАНДРІВНИКІВ
Особливо приємно бачити, як «горять» очі у дітей: у хлопців, коли вони з захопленням одягають лицарську збрую та завзято намагаються побороти один одного у двобої з дерев’яними мечами, а у дівчат – коли вони дефілюють у середньовічних сукнях, одягають перуки та майстерно (і не менш терпляче) позують для художників.
Не нудьгують на фестивалі також і батьки: насолоджуються виставами, грою на лютні, флейті, цимбалах, бубні та барабанах, з усмішкою спостерігають за виступами блазнів, смакують найрізноманітнішими делікатесами, купують середньовічну атрибутику та навіть стоять у черзі, аби випробувати себе у стрільбі з лука.
Для всіх любителів настільних ігор на фестивалі виділяють особливе місце з характерними для XII–XV століть розвагами. Годинами тут можуть бавитися не тільки діти, але й дорослі, які відкривають для себе чимало цікавого, пробують нові речі та пригадують шкільні уроки історії.
Подібні святкування – чудова альтернатива будь-яким комп’ютерним іграм, планшету чи соціальним мережам. Діти отримують чимало вражень та вивчають водночас побут, культру та традиції середньовічної Німеччини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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