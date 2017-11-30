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«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі

«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
Лицарські поєдинки, театральні вистави, фаєр-шоу, ярмарок ремесел та кулінарних шедеврів – так прихід осені зустрічають у німецькому містечку Магдебург.

Такий собі «середньовічний карнавал» – вже традиційне гучне дійство, яке відбувається на честь покровителя міста, німецького винахідника, інженера та філософа – Отто фон Ґеріке. Німці з усіх куточків країни, а також іноземні гості приїжджають сюди, аби повністю зануритися у минуле та відчути типову атмосферу Середніх віків, - розповідає волинянка Анастасія Лазука у постійній рубриці «Нотатки мандрівника» для Інформаційного агентства «ВолиньPost».

Цьогоріч фестиваль проходив увосьме, у парку поряд з головним храмом міста – Магдебурзьким собором. За словами одного з відвідувачів, кількість охочих побачити, як та чим жила середньовічна Німеччина постійно зростає. Це і не дивно, адже тут люди можуть доторкнутися до частинки історії та спробувати себе самих у ролі мешканців того часу.


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Особливо приємно бачити, як «горять» очі у дітей: у хлопців, коли вони з захопленням одягають лицарську збрую та завзято намагаються побороти один одного у двобої з дерев’яними мечами, а у дівчат – коли вони дефілюють у середньовічних сукнях, одягають перуки та майстерно (і не менш терпляче) позують для художників.

Не нудьгують на фестивалі також і батьки: насолоджуються виставами, грою на лютні, флейті, цимбалах, бубні та барабанах, з усмішкою спостерігають за виступами блазнів, смакують найрізноманітнішими делікатесами, купують середньовічну атрибутику та навіть стоять у черзі, аби випробувати себе у стрільбі з лука.

Для всіх любителів настільних ігор на фестивалі виділяють особливе місце з характерними для XII–XV століть розвагами. Годинами тут можуть бавитися не тільки діти, але й дорослі, які відкривають для себе чимало цікавого, пробують нові речі та пригадують шкільні уроки історії.

Подібні святкування – чудова альтернатива будь-яким комп’ютерним іграм, планшету чи соціальним мережам. Діти отримують чимало вражень та вивчають водночас побут, культру та традиції середньовічної Німеччини.

«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі

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Теги: Нотатки мандрівника, Магдебург
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