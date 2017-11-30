«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі

Лицарські поєдинки, театральні вистави, фаєр-шоу, ярмарок ремесел та кулінарних шедеврів – так прихід осені зустрічають у німецькому містечку Магдебург.Такий собі «середньовічний карнавал» – вже традиційне гучне дійство, яке відбувається на честь покровителя міста, німецького винахідника, інженера та філософа – Отто фон Ґеріке. Німці з усіх куточків країни, а також іноземні гості приїжджають сюди, аби повністю зануритися у минуле та відчути типову атмосферу Середніх віків, - розповідає волинянкау постійній рубриці «Нотатки мандрівника» дляЦьогоріч фестиваль проходив увосьме, у парку поряд з головним храмом міста – Магдебурзьким собором. За словами одного з відвідувачів, кількість охочих побачити, як та чим жила середньовічна Німеччина постійно зростає. Це і не дивно, адже тут люди можуть доторкнутися до частинки історії та спробувати себе самих у ролі мешканців того часу.