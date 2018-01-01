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У місті на Волині – незвичні вказівники до «зебри». ФОТО

У місті на Волині – незвичні вказівники до «зебри». ФОТО
Рожищенські школярі намалювали ступні-вказівники, які ведуть від пішохідного переходу до школи.

Такий витвір «мистецтва» має нагадувати наймолодшим учням про безпеку на дорозі, - повідомляє Район. Рожище.

У п'ятницю, 14 вересня, начальник сектору реагування патрульної поліції №2, майор Сергій Воробйов, провів для учнів 2 класу школи №1 бесіду, щодо дотримання правил дорожнього руху та переходу дороги тільки через зебру.

Також правоохоронець наголосив на тому, аби діти не забували дотримуватись правил безпеки під час руху велосипедом.

Аби підсилити бажання учнів переходити дорогу у встановленому місці, через зебру, учасники учнівського комітету школи намалювали «Безпечну доріжку до школи». Різнокольорові ступні ведуть від початку пішохідного переходу аж до дверей школи. Допомагав школярам здійснити задум керівник гуртків Рожищенського БДТ, художник Віталій Шевченко.

Тепер, безумовно, наймолодшим учням буде цікаво переходити дорогу через зебру у супроводі веселого та яскравого вказівника.


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Теги: цікаво, Волинь
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