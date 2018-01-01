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На каналізацію у військовому містечку в Луцьку витратять майже 2 мільйони

На каналізацію у військовому містечку в Луцьку витратять майже 2 мільйони
У Луцьку хочуть реконструювати мережу водопостачання у старому військовому містечку, що на вулиці Привокзальній, 14.

Про намір провести роботи Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління оголосило 13 вересня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24.

Тендерні пропозиції для визначення майбутнього виконавця послуг прийматимуть до 24 вересня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 25 вересня.

Нагадаємо, споруди луцького військового містечка, які зводили у 1940–1983-х роках, уже давно перебувають у занедбаному стані. У лютому 2017 року тодішній голова Волинської ОДА Володимир Гунчик повідомив про можливість перенесення військового містечка № 51 на територію військового аеродрому. Натомість звільнену територію, загальною площею 10,35 гектара, хотіли використати для цивільного будівництва. А вже влітку 2018 року було оголошено тендер на реставрацію основних споруд, загальною вартістю понад 45 мільйонів гривень.

Реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання містечка, своєю чергою, планують завершити до 1 квітня 2019 року. Роботи включатимуть ущільнення ґрунту, укладання трубопроводів, встановлення зворотних чавунних клапанів, пожежних гідрантів, фасонних частин, влаштування колодязів, нанесення посиленої антикорозійної ізоляції тощо.

Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій протягом десяти років. Окрім того, упродовж трьох років він відповідатиме за ймовірні дефекти.

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Теги: тендер, Луцьк
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