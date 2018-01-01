На каналізацію у військовому містечку в Луцьку витратять майже 2 мільйони





Про намір провести роботи Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління оголосило 13 вересня, - повідомляє інтернет-видання



Тендерні пропозиції для визначення майбутнього виконавця послуг прийматимуть до 24 вересня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 25 вересня.



Нагадаємо, споруди луцького військового містечка, які зводили у 1940–1983-х роках, уже давно перебувають у занедбаному стані. У лютому 2017 року тодішній голова Волинської ОДА Володимир Гунчик повідомив про можливість перенесення військового містечка № 51 на територію військового аеродрому. Натомість звільнену територію, загальною площею 10,35 гектара, хотіли використати для цивільного будівництва. А вже влітку 2018 року було оголошено тендер на реставрацію основних споруд, загальною вартістю понад 45 мільйонів гривень.



Реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання містечка, своєю чергою, планують завершити до 1 квітня 2019 року. Роботи включатимуть ущільнення ґрунту, укладання трубопроводів, встановлення зворотних чавунних клапанів, пожежних гідрантів, фасонних частин, влаштування колодязів, нанесення посиленої антикорозійної ізоляції тощо.



Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій протягом десяти років. Окрім того, упродовж трьох років він відповідатиме за ймовірні дефекти.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку хочуть реконструювати мережу водопостачання у старому військовому містечку, що на вулиці Привокзальній, 14.Про намір провести роботи Західне територіальне квартирно-експлуатаційне управління оголосило 13 вересня, - повідомляє інтернет-видання Волинь24 Тендерні пропозиції для визначення майбутнього виконавця послуг прийматимуть до 24 вересня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 25 вересня.Нагадаємо, споруди луцького військового містечка, які зводили у 1940–1983-х роках, уже давно перебувають у занедбаному стані. У лютому 2017 року тодішній голова Волинської ОДА Володимир Гунчик повідомив про можливість перенесення військового містечка № 51 на територію військового аеродрому. Натомість звільнену територію, загальною площею 10,35 гектара, хотіли використати для цивільного будівництва. А вже влітку 2018 року було оголошено тендер на реставрацію основних споруд, загальною вартістю понад 45 мільйонів гривень.Реконструкцію зовнішніх мереж водопостачання містечка, своєю чергою, планують завершити до 1 квітня 2019 року. Роботи включатимуть ущільнення ґрунту, укладання трубопроводів, встановлення зворотних чавунних клапанів, пожежних гідрантів, фасонних частин, влаштування колодязів, нанесення посиленої антикорозійної ізоляції тощо.Підрядник гарантуватиме якість виконаних робіт і змонтованих конструкцій протягом десяти років. Окрім того, упродовж трьох років він відповідатиме за ймовірні дефекти.

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