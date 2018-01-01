Луцька поліція вже отримала понад 1200 викликів через сімейне насильство
Сьогодні, 22:06
Про проблеми, які постають перед українською сім’єю нині, йшлось під час Волинського форуму сім’ї «Щаслива родина – міцна Україна».
Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
До участі долучились і представники патрульної поліції. Зокрема працівники взяли участь у роботі круглого столу, на якому обговорювали сімейні цінності.
Йшлось про те, нині українські сім’ї постали перед рядом проблем, які необхідно вирішувати комплексно всім сферам суспільства: соціальним службам, поліції, громадським організаціям, духовенству, освітянам тощо.
Не останню роль відіграють неформальні сімейні зібрання, особливо важливо, щоб вони були в маленьких населених пунктах.
Наразі Волинь зіткнулась ще з проблемою інтеграції учасників війни на Сході назад, в сімейне життя, в суспільство. Тож присутні дискутували, як вирішувати і це питання.
Інспектор Ігор Гапонюк озвучив, що від початку року луцьким патрульним надійшло 430 викликів про сімейну сварку, 1270 – про сімейне насильство. Часто ці виклики перекваліфіковувались у тілесні ушкодження.
Правоохоронці розповіли алгоритм, як діяти жертвам домашнього насильства, як звернутись у центр вторинної юридичної допомоги, до суду, зокрема, для прийняття обмежувального припису для кривдника. Але, насамперед, необхідно сповістити про факт в поліцію за номером 102.
Нині поліцейські вивчають алгоритм дій і поступово впроваджуватимуть його на практиці, проходитимуть відповідну підготовку, залучатимуть експертів для роз’яснень.
Значною проблемою тут є і алкоголь.
А головне, що люди мають бути небайдужими до проблем одне одного і своєчасно повідомляти відповідні служби про проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.
До участі долучились і представники патрульної поліції. Зокрема працівники взяли участь у роботі круглого столу, на якому обговорювали сімейні цінності.
Йшлось про те, нині українські сім’ї постали перед рядом проблем, які необхідно вирішувати комплексно всім сферам суспільства: соціальним службам, поліції, громадським організаціям, духовенству, освітянам тощо.
Не останню роль відіграють неформальні сімейні зібрання, особливо важливо, щоб вони були в маленьких населених пунктах.
Наразі Волинь зіткнулась ще з проблемою інтеграції учасників війни на Сході назад, в сімейне життя, в суспільство. Тож присутні дискутували, як вирішувати і це питання.
Інспектор Ігор Гапонюк озвучив, що від початку року луцьким патрульним надійшло 430 викликів про сімейну сварку, 1270 – про сімейне насильство. Часто ці виклики перекваліфіковувались у тілесні ушкодження.
Правоохоронці розповіли алгоритм, як діяти жертвам домашнього насильства, як звернутись у центр вторинної юридичної допомоги, до суду, зокрема, для прийняття обмежувального припису для кривдника. Але, насамперед, необхідно сповістити про факт в поліцію за номером 102.
Нині поліцейські вивчають алгоритм дій і поступово впроваджуватимуть його на практиці, проходитимуть відповідну підготовку, залучатимуть експертів для роз’яснень.
Значною проблемою тут є і алкоголь.
А головне, що люди мають бути небайдужими до проблем одне одного і своєчасно повідомляти відповідні служби про проблеми.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Поліція затримала агресивного свідка ДТП у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 22:38
Луцька поліція вже отримала понад 1200 викликів через сімейне насильство
Сьогодні, 22:06
У місті на Волині – незвичні вказівники до «зебри». ФОТО
Сьогодні, 21:45
«Нотатки мандрівниці» Анастасії Лазуки: середньовічний фестиваль «Отто фест» у Магдебурзі
Сьогодні, 21:30