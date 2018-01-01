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Луцька поліція вже отримала понад 1200 викликів через сімейне насильство

Луцька поліція вже отримала понад 1200 викликів через сімейне насильство
Про проблеми, які постають перед українською сім’єю нині, йшлось під час Волинського форуму сім’ї «Щаслива родина – міцна Україна».

Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.

До участі долучились і представники патрульної поліції. Зокрема працівники взяли участь у роботі круглого столу, на якому обговорювали сімейні цінності.

Йшлось про те, нині українські сім’ї постали перед рядом проблем, які необхідно вирішувати комплексно всім сферам суспільства: соціальним службам, поліції, громадським організаціям, духовенству, освітянам тощо.

Не останню роль відіграють неформальні сімейні зібрання, особливо важливо, щоб вони були в маленьких населених пунктах.

Наразі Волинь зіткнулась ще з проблемою інтеграції учасників війни на Сході назад, в сімейне життя, в суспільство. Тож присутні дискутували, як вирішувати і це питання.

Інспектор Ігор Гапонюк озвучив, що від початку року луцьким патрульним надійшло 430 викликів про сімейну сварку, 1270 – про сімейне насильство. Часто ці виклики перекваліфіковувались у тілесні ушкодження.

Правоохоронці розповіли алгоритм, як діяти жертвам домашнього насильства, як звернутись у центр вторинної юридичної допомоги, до суду, зокрема, для прийняття обмежувального припису для кривдника. Але, насамперед, необхідно сповістити про факт в поліцію за номером 102.

Нині поліцейські вивчають алгоритм дій і поступово впроваджуватимуть його на практиці, проходитимуть відповідну підготовку, залучатимуть експертів для роз’яснень.
Значною проблемою тут є і алкоголь.

А головне, що люди мають бути небайдужими до проблем одне одного і своєчасно повідомляти відповідні служби про проблеми.


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Теги: патрульні, поліція, Луцьк
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