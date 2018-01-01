Луцька поліція вже отримала понад 1200 викликів через сімейне насильство

Про проблеми, які постають перед українською сім’єю нині, йшлось під час Волинського форуму сім’ї «Щаслива родина – міцна Україна».Про це повідомляє управління патрульної поліції Волинської області у соціальній мережі Facebook.До участі долучились і представники патрульної поліції. Зокрема працівники взяли участь у роботі круглого столу, на якому обговорювали сімейні цінності.Йшлось про те, нині українські сім’ї постали перед рядом проблем, які необхідно вирішувати комплексно всім сферам суспільства: соціальним службам, поліції, громадським організаціям, духовенству, освітянам тощо.Не останню роль відіграють неформальні сімейні зібрання, особливо важливо, щоб вони були в маленьких населених пунктах.Наразі Волинь зіткнулась ще з проблемою інтеграції учасників війни на Сході назад, в сімейне життя, в суспільство. Тож присутні дискутували, як вирішувати і це питання.Інспекторозвучив, що від початку року луцьким патрульним надійшло 430 викликів про сімейну сварку, 1270 – про сімейне насильство. Часто ці виклики перекваліфіковувались у тілесні ушкодження.Правоохоронці розповіли алгоритм, як діяти жертвам домашнього насильства, як звернутись у центр вторинної юридичної допомоги, до суду, зокрема, для прийняття обмежувального припису для кривдника. Але, насамперед, необхідно сповістити про факт в поліцію за номером 102.Нині поліцейські вивчають алгоритм дій і поступово впроваджуватимуть його на практиці, проходитимуть відповідну підготовку, залучатимуть експертів для роз’яснень.Значною проблемою тут є і алкоголь.А головне, що люди мають бути небайдужими до проблем одне одного і своєчасно повідомляти відповідні служби про проблеми.