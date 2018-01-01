Волинські спецпризначенці перекрили канал контрабанди зброї з ООС
Сьогодні, 22:19
На блокпосту в Донецькій області бійці роти поліції особливого призначення «Світязь» виявили в 39-річного жителя Полтавської області бойові гранати, магазини із набоями до автомата «АК-74» та підствольний гранатомет.
Про це повідомляє СК ГУНП в області.
Правопорушник намагався вивести зброю та боєприпаси із району проведення ООС на автомобілі таксі серед особистих речей. Правоохоронці вилучили у нього бойові гранати «Ф-1» та «РГД-5» із запалами, три магазини із набоями калібру 5,45 мм до автомата «АК-74», а також підствольний гранатомет «ГП-25».
Поліцейські спільно з військовою службою правопорядку проводять перевірку за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
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Про це повідомляє СК ГУНП в області.
Правопорушник намагався вивести зброю та боєприпаси із району проведення ООС на автомобілі таксі серед особистих речей. Правоохоронці вилучили у нього бойові гранати «Ф-1» та «РГД-5» із запалами, три магазини із набоями калібру 5,45 мм до автомата «АК-74», а також підствольний гранатомет «ГП-25».
Поліцейські спільно з військовою службою правопорядку проводять перевірку за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.
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