Волинські спецпризначенці перекрили канал контрабанди зброї з ООС

На блокпосту в Донецькій області бійці роти поліції особливого призначення «Світязь» виявили в 39-річного жителя Полтавської області бойові гранати, магазини із набоями до автомата «АК-74» та підствольний гранатомет.Про це повідомляє СК ГУНП в області.Правопорушник намагався вивести зброю та боєприпаси із району проведення ООС на автомобілі таксі серед особистих речей. Правоохоронці вилучили у нього бойові гранати «Ф-1» та «РГД-5» із запалами, три магазини із набоями калібру 5,45 мм до автомата «АК-74», а також підствольний гранатомет «ГП-25».Поліцейські спільно з військовою службою правопорядку проводять перевірку за фактом незаконного поводження зі зброєю та боєприпасами.