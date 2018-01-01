Поліція затримала агресивного свідка ДТП у Луцьку. ФОТО





Про це пишуть



Зі слів очевидців, нетверезий чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто.



Один з чоловіків, який зі слів очевидців, міг за кермом авто збити постраждалого, звинуватив в усьому велосипедиста.



Тим часом на місце ДТП прибули одразу шість патрульних машин.



Сам же постраждалий, після отримання медичної допомоги, запевнив, що впав з велосипеда через власну необережність. Натомість один зі свідків пригоди доволі агресивно став переконувати патрульних у тому, що велосипедиста збила автівка.



Оскільки чоловік вів себе дуже агресивно та постійно лаявся, його арештували поліцейські. Зауважимо, у процесі затримання вони згубили рацію.



Заступитися за чоловіка зібралася чимала кількість людей, які вимагали у патрульних пояснень щодо затримання, та жоден з поліцейських відповідати на питання не захотів. Згодом частина поліцейських поїхала з місця пригоди.



Наразі обставини ДТП встановлюються.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів сталася дорожньо-транспортна пригода.Про це пишуть Волинські Новини Зі слів очевидців, нетверезий чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто.Один з чоловіків, який зі слів очевидців, міг за кермом авто збити постраждалого, звинуватив в усьому велосипедиста.Тим часом на місце ДТП прибули одразу шість патрульних машин.Сам же постраждалий, після отримання медичної допомоги, запевнив, що впав з велосипеда через власну необережність. Натомість один зі свідків пригоди доволі агресивно став переконувати патрульних у тому, що велосипедиста збила автівка.Оскільки чоловік вів себе дуже агресивно та постійно лаявся, його арештували поліцейські. Зауважимо, у процесі затримання вони згубили рацію.Заступитися за чоловіка зібралася чимала кількість людей, які вимагали у патрульних пояснень щодо затримання, та жоден з поліцейських відповідати на питання не захотів. Згодом частина поліцейських поїхала з місця пригоди.Наразі обставини ДТП встановлюються.

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