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Поліція затримала агресивного свідка ДТП у Луцьку. ФОТО

Поліція затримала агресивного свідка ДТП у Луцьку. ФОТО
У Луцьку на перехресті вулиць Кравчука та Воїнів-Інтернаціоналістів сталася дорожньо-транспортна пригода.

Про це пишуть Волинські Новини.

Зі слів очевидців, нетверезий чоловік на велосипеді потрапив під колеса авто.

Один з чоловіків, який зі слів очевидців, міг за кермом авто збити постраждалого, звинуватив в усьому велосипедиста.

Тим часом на місце ДТП прибули одразу шість патрульних машин.

Сам же постраждалий, після отримання медичної допомоги, запевнив, що впав з велосипеда через власну необережність. Натомість один зі свідків пригоди доволі агресивно став переконувати патрульних у тому, що велосипедиста збила автівка.

Оскільки чоловік вів себе дуже агресивно та постійно лаявся, його арештували поліцейські. Зауважимо, у процесі затримання вони згубили рацію.

Заступитися за чоловіка зібралася чимала кількість людей, які вимагали у патрульних пояснень щодо затримання, та жоден з поліцейських відповідати на питання не захотів. Згодом частина поліцейських поїхала з місця пригоди.

Наразі обставини ДТП встановлюються.


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Теги: ДТП, Луцьк
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