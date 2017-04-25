Луцькі волейболістки у драматичному матчі здолали хмельничанок





Про це повідомляє



«Як ми і очікували напередодні, що гра з Новатором буде дуже важкою. Адже у складі суперника, є дуже імениті виконавиці, які вже трохи пограли. Тому сьогодні перемога лише в 5-ти партіях. Але гра, як говорили деякі глядачі, вийшла динамічна та цікава! Браво, волинянки», – йдеться у повідомленні.



«Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) – «Новатор» (Хмельницький) 3-2 (25:27, 25:18, 23:25, 26:24, 15:11)



Друга гра відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 12:00.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські волейболістки у драматичному поєдинку перемогли команду з Хмельницького «Новатор».Про це повідомляє Волинська правда «Як ми і очікували напередодні, що гра з Новатором буде дуже важкою. Адже у складі суперника, є дуже імениті виконавиці, які вже трохи пограли. Тому сьогодні перемога лише в 5-ти партіях. Але гра, як говорили деякі глядачі, вийшла динамічна та цікава! Браво, волинянки», – йдеться у повідомленні.«Волинь-Університет-ОДЮСШ» (Луцьк) – «Новатор» (Хмельницький) 3-2 (25:27, 25:18, 23:25, 26:24, 15:11)Друга гра відбудеться сьогодні, 15 вересня, о 12:00.

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