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Родинам із дітьми важче знайти житло в Луцьку

Родинам із дітьми важче знайти житло в Луцьку
Сім'ям з дітьми важче знайти в оренду квартиру в Луцьку, ніж іншим категоріям громадян.

Про це інформує Конкурент.

Орендарі з дітьми або тваринами часто стикаються з проблемами при пошуку житла.

За інформацією ріелторів, більшість власників відмовляють в оренді житла орендарям з дітьми дошкільного віку і домашніми тваринами. Орендодавці не бачать можливим проживання в своїх квартирах таких квартиронаймачів. Експерти пояснюють ситуацію тим, що власники прагнуть уберегти своє майно від пошкодження і передчасного зношування.

Більшість власників не хочуть селити в квартирах орендарів з тваринами в Києві, Вінниці, Львові, Одесі, Харкові, Запоріжжі, Кропивницькому, Рівному, Хмельницькому, Чернігові, Ужгороді, Івано-Франківську, Миколаєві, Херсоні та Черкасах. Максимальне число відмов припадає на тих, хто хоче проживати з котами або собаками агресивних порід. Орендодавці бояться, що дорогі меблі і предмети інтер'єру можуть бути пошкоджені.

За даними, отриманими від агентств нерухомості, в Дніпрі, Житомирі, Сумах, Луцьку та Тернополі орендодавці відмовляють в оренді житла квартиронаймачам з дітьми дошкільного віку. Власники вважають, що ймовірніше дитина до семи років, а не домашня тварина, зіпсує побутову техніку в квартирі,

Експерти резюмували, що в Полтаві та Чернівцях 50 % орендодавців не хочуть здавати житлову нерухомість орендарям з тваринами, а 50 % – з дітьми.


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Теги: житло, Волинь
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