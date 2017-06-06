У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів

Георгія Гонгадзе.



Служба розпочнеться 15 вересня о 08:30, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.



Богослужіння відбудеться з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.



Окрім тих, кого позбавили життя за журналістську діяльність, принагідно пом’януть усіх волинян цього фаху, які відійшли у вічність.



Прес-служба єпархії запрошує бажаючих взяти участь у цій спільній молитві.





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