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У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів

У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
У кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку відбудеться заупокійна літія з нагоди чергової річниці вбивства відомого українського громадського діяча та опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.

Служба розпочнеться 15 вересня о 08:30, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.

Богослужіння відбудеться з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.

Окрім тих, кого позбавили життя за журналістську діяльність, принагідно пом’януть усіх волинян цього фаху, які відійшли у вічність.

Прес-служба єпархії запрошує бажаючих взяти участь у цій спільній молитві.


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Теги: молитва, Луцьк, журналісти
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