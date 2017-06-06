У луцькому соборі молитимуться за загиблих журналістів
14 вересень, 23:14
У кафедральному Свято-Троїцькому соборі в Луцьку відбудеться заупокійна літія з нагоди чергової річниці вбивства відомого українського громадського діяча та опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе.
Служба розпочнеться 15 вересня о 08:30, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Богослужіння відбудеться з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.
Окрім тих, кого позбавили життя за журналістську діяльність, принагідно пом’януть усіх волинян цього фаху, які відійшли у вічність.
Прес-служба єпархії запрошує бажаючих взяти участь у цій спільній молитві.
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Служба розпочнеться 15 вересня о 08:30, - повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.
Богослужіння відбудеться з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України.
Окрім тих, кого позбавили життя за журналістську діяльність, принагідно пом’януть усіх волинян цього фаху, які відійшли у вічність.
Прес-служба єпархії запрошує бажаючих взяти участь у цій спільній молитві.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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