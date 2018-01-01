В ОТГ на Волині реконструюють стадіон. ФОТО





Про це пише



У Голобькій об’єднаній територіальній громаді опублікували невеликий фотозвіт про зроблене.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі міського типу Голоби Ковельського району добігає кінця черговий етап реконструкції стадіону «Дружба».Про це пише Перший У Голобькій об’єднаній територіальній громаді опублікували невеликий фотозвіт про зроблене.

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