В ОТГ на Волині реконструюють стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:11
У селищі міського типу Голоби Ковельського району добігає кінця черговий етап реконструкції стадіону «Дружба».
Про це пише Перший.
У Голобькій об’єднаній територіальній громаді опублікували невеликий фотозвіт про зроблене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Перший.
У Голобькій об’єднаній територіальній громаді опублікували невеликий фотозвіт про зроблене.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
В ОТГ на Волині реконструюють стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:11
Діти на Волині влаштували велопробіг у вишиванках. ФОТО
Сьогодні, 05:02
Шнобелівська премія-2018: нові шедеври
Сьогодні, 03:53
Луцькі волейболістки у драматичному матчі здолали хмельничанок
Сьогодні, 01:39