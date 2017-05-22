Діти на Волині влаштували велопробіг у вишиванках. ФОТО





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Для молодших школярів (3-4 класи) організували велопробіг їхні класні керівники, котрі й самі у вишиванках активно долучились до заходу.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У рамках Олімпійського тижня у Піщанській школі на Волині проїхались на велосипедах у вишиванках.Про це повідомляє Район. Шацьк Для молодших школярів (3-4 класи) організували велопробіг їхні класні керівники, котрі й самі у вишиванках активно долучились до заходу.

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