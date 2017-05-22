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Діти на Волині влаштували велопробіг у вишиванках. ФОТО

Діти на Волині влаштували велопробіг у вишиванках. ФОТО
У рамках Олімпійського тижня у Піщанській школі на Волині проїхались на велосипедах у вишиванках.

Про це повідомляє Район. Шацьк.

Для молодших школярів (3-4 класи) організували велопробіг їхні класні керівники, котрі й самі у вишиванках активно долучились до заходу.



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Теги: велопробіг, Волинь
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