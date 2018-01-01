П’яний водій у Києві травмував жінку з дитиною і намагався втекти





Про це йдеться в сюжеті програми



У столиці п'яний водій протаранив іншу машину, внаслідок чого автомобіль, яким він керував, перекинувся. Всередині автівки перебували жінка та дитина. Із травмами середнього ступеня тяжкості їх доправили до лікарню.







Сам водій намагався втекти, але свідки аварії наздогнали чоловіка та передали його поліції.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Києві п’яний водій врізався в автомобіль так, що авто перекинулось на дах. Травмував жінку із дитиною і намагався втекти з місця ДТП.Про це йдеться в сюжеті програми ТСН У столиці п'яний водій протаранив іншу машину, внаслідок чого автомобіль, яким він керував, перекинувся. Всередині автівки перебували жінка та дитина. Із травмами середнього ступеня тяжкості їх доправили до лікарню.Сам водій намагався втекти, але свідки аварії наздогнали чоловіка та передали його поліції.

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