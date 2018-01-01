Шнобелівська премія-2018: нові шедеври





Список лауреатів оприлюднив науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research, - передає



Цьогоріч премії вручили в 10 категоріях: медицина, антропологія, біологія, хімія, медична освіта, література, дієтологія, премія миру, репродуктивна медицина та економіка.



Премію з медицини отримали двоє американських дослідників, які виявили, що поїздка на американських гірках впливає на швидкість виходу каменів з нирок пацієнтів.



У категорії «Медична освіта» переміг японський дослідник Акіра Хоріючі. Він підготував детальний звіт про самостійне проведення колоноскопії (медична процедура, за якої лікар оглядає та оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки) у сидячому положенні.



Міжнародна група вчених-приматологів отримали премію з антропології. Вони виявили, що люди в зоопарку настільки ж копіюють поведінку шимпанзе, наскільки ті — поведінку людей.



Премію з дієтології отримав британський дослідник, який вирахував, що раціон аборигенів-канібалів має значно меншу харчову калорійність, ніж інші традиційні дієти, до складу яких входить м’ясо.



Премію миру вручили іспанцям, які дослідили частоту, мотивацію та ефекти лайки та криків за кермом.



У категорії «Економіка» перемогло дослідження ефективності для зняття стресу серед робітників.



Шнобелівська премія є пародією на Нобелівську премію. Її присуджують за комічні, але практичні наукові досягнення в 10 категоріях.



Грошове заохочення премії — 10 трильйонів обезцінених зімбабвійських доларів.



Її традиційно вручають справжні Нобелівські лауреати.



Учасники церемонії прибувають на вручення премії, яке відбувається у Театрі Сандерса в Гарвардському Університеті, за власний кошт.



На промову учасники мають рівно 60 секунд, після чого 8-річна дівчинка на сцені вигукує: «Зупиніться будь ласка, мені нудно!».



Засновники премії вважають, що гумористичний підхід допомагає привертати увагу до науки та незвичних та оригінальних відкриттів.



У 2010 році фізик Андрій Гейм отримав одразу Нобелівську і Шнобелівську премії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Гарвардському університеті вручили Шнобелівські премії в 10 категоріях за досягнення, «які спочатку викликають сміх, а потім роздуми».Список лауреатів оприлюднив науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research, - передає Громадське Цьогоріч премії вручили в 10 категоріях: медицина, антропологія, біологія, хімія, медична освіта, література, дієтологія, премія миру, репродуктивна медицина та економіка.Премію з медицини отримали двоє американських дослідників, які виявили, що поїздка на американських гірках впливає на швидкість виходу каменів з нирок пацієнтів.У категорії «Медична освіта» переміг японський дослідник. Він підготував детальний звіт про самостійне проведення колоноскопії (медична процедура, за якої лікар оглядає та оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки) у сидячому положенні.Міжнародна група вчених-приматологів отримали премію з антропології. Вони виявили, що люди в зоопарку настільки ж копіюють поведінку шимпанзе, наскільки ті — поведінку людей.Премію з дієтології отримав британський дослідник, який вирахував, що раціон аборигенів-канібалів має значно меншу харчову калорійність, ніж інші традиційні дієти, до складу яких входить м’ясо.Премію миру вручили іспанцям, які дослідили частоту, мотивацію та ефекти лайки та криків за кермом.У категорії «Економіка» перемогло дослідження ефективності для зняття стресу серед робітників.Шнобелівська премія є пародією на Нобелівську премію. Її присуджують за комічні, але практичні наукові досягнення в 10 категоріях.Грошове заохочення премії — 10 трильйонів обезцінених зімбабвійських доларів.Її традиційно вручають справжні Нобелівські лауреати.Учасники церемонії прибувають на вручення премії, яке відбувається у Театрі Сандерса в Гарвардському Університеті, за власний кошт.На промову учасники мають рівно 60 секунд, після чого 8-річна дівчинка на сцені вигукує: «Зупиніться будь ласка, мені нудно!».Засновники премії вважають, що гумористичний підхід допомагає привертати увагу до науки та незвичних та оригінальних відкриттів.У 2010 році фізикотримав одразу Нобелівську і Шнобелівську премії.

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