Шнобелівська премія-2018: нові шедеври
Сьогодні, 03:53
У Гарвардському університеті вручили Шнобелівські премії в 10 категоріях за досягнення, «які спочатку викликають сміх, а потім роздуми».
Список лауреатів оприлюднив науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research, - передає Громадське.
Цьогоріч премії вручили в 10 категоріях: медицина, антропологія, біологія, хімія, медична освіта, література, дієтологія, премія миру, репродуктивна медицина та економіка.
Премію з медицини отримали двоє американських дослідників, які виявили, що поїздка на американських гірках впливає на швидкість виходу каменів з нирок пацієнтів.
У категорії «Медична освіта» переміг японський дослідник Акіра Хоріючі. Він підготував детальний звіт про самостійне проведення колоноскопії (медична процедура, за якої лікар оглядає та оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки) у сидячому положенні.
Міжнародна група вчених-приматологів отримали премію з антропології. Вони виявили, що люди в зоопарку настільки ж копіюють поведінку шимпанзе, наскільки ті — поведінку людей.
Премію з дієтології отримав британський дослідник, який вирахував, що раціон аборигенів-канібалів має значно меншу харчову калорійність, ніж інші традиційні дієти, до складу яких входить м’ясо.
Премію миру вручили іспанцям, які дослідили частоту, мотивацію та ефекти лайки та криків за кермом.
У категорії «Економіка» перемогло дослідження ефективності для зняття стресу серед робітників.
Шнобелівська премія є пародією на Нобелівську премію. Її присуджують за комічні, але практичні наукові досягнення в 10 категоріях.
Грошове заохочення премії — 10 трильйонів обезцінених зімбабвійських доларів.
Її традиційно вручають справжні Нобелівські лауреати.
Учасники церемонії прибувають на вручення премії, яке відбувається у Театрі Сандерса в Гарвардському Університеті, за власний кошт.
На промову учасники мають рівно 60 секунд, після чого 8-річна дівчинка на сцені вигукує: «Зупиніться будь ласка, мені нудно!».
Засновники премії вважають, що гумористичний підхід допомагає привертати увагу до науки та незвичних та оригінальних відкриттів.
У 2010 році фізик Андрій Гейм отримав одразу Нобелівську і Шнобелівську премії.
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Список лауреатів оприлюднив науково-гумористичний журнал Annals of Improbable Research, - передає Громадське.
Цьогоріч премії вручили в 10 категоріях: медицина, антропологія, біологія, хімія, медична освіта, література, дієтологія, премія миру, репродуктивна медицина та економіка.
Премію з медицини отримали двоє американських дослідників, які виявили, що поїздка на американських гірках впливає на швидкість виходу каменів з нирок пацієнтів.
У категорії «Медична освіта» переміг японський дослідник Акіра Хоріючі. Він підготував детальний звіт про самостійне проведення колоноскопії (медична процедура, за якої лікар оглядає та оцінює стан внутрішньої поверхні товстої кишки) у сидячому положенні.
Міжнародна група вчених-приматологів отримали премію з антропології. Вони виявили, що люди в зоопарку настільки ж копіюють поведінку шимпанзе, наскільки ті — поведінку людей.
Премію з дієтології отримав британський дослідник, який вирахував, що раціон аборигенів-канібалів має значно меншу харчову калорійність, ніж інші традиційні дієти, до складу яких входить м’ясо.
Премію миру вручили іспанцям, які дослідили частоту, мотивацію та ефекти лайки та криків за кермом.
У категорії «Економіка» перемогло дослідження ефективності для зняття стресу серед робітників.
Шнобелівська премія є пародією на Нобелівську премію. Її присуджують за комічні, але практичні наукові досягнення в 10 категоріях.
Грошове заохочення премії — 10 трильйонів обезцінених зімбабвійських доларів.
Її традиційно вручають справжні Нобелівські лауреати.
Учасники церемонії прибувають на вручення премії, яке відбувається у Театрі Сандерса в Гарвардському Університеті, за власний кошт.
На промову учасники мають рівно 60 секунд, після чого 8-річна дівчинка на сцені вигукує: «Зупиніться будь ласка, мені нудно!».
Засновники премії вважають, що гумористичний підхід допомагає привертати увагу до науки та незвичних та оригінальних відкриттів.
У 2010 році фізик Андрій Гейм отримав одразу Нобелівську і Шнобелівську премії.
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