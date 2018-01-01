Благодійні внески у луцьких школах: за і проти





Про це розповіла депутат Луцької міської ради Майя Шостак в ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live», - пише



Відомо, що щорічний обсяг недофінансування державою освіти протягом останніх 5 років складає близько 15-20 % від потреби.



Зі слів депутата, через недофінансованість в школі й надалі будуть існувати «фонди школи» та «фонди класу», хоча бажано, аби освіта повністю забезпечувалася за кошти місцевих та державних бюджетів.



«Навіть із державними коштами, із «фондами шкіл» і батьківськими коштами ми не покриємо всіх потреб», – зазначила Майя Шостак.



На що витрачати зібрані кошти, батьки вирішують самі. Для цього і створюються батьківські комітети.



Натомість депутат Луцької міської ради Анна Мовяк зауважила, що луцька місцева влада обходить питання збору благодійних внесків у школах. Нагадаємо, саме Анна Мовяк була ініціатором проекту рішення щодо заборони так званих благодійних внесків у школах. В проекті був розписаний алгоритм, як ці кошти мали збиратися, оприбутковуватися. Проте більшість таку ініціативу не підтримала.



«Підтримали цю ідею «Солідарність» та «Свобода», – зазначила депутатка.



Також Анна Мовяк додала, що до прийняття змін до Бюджетного Кодексу освіта фінансувалася з державного бюджету, а з 2016 року держава взяла на себе лише оплату вчителів, а решту витрат поклали на місцеве самоврядування.



«Якщо говорити про благодійні внески на закупівлю обладнання, на ремонт, на матеріально-технічну базу, то це означає, що місцева влада не виконує своїх зобов'язань. Якщо звертатися до Бюджетного Кодексу, пріоритетом № 1 стоїть освіта», – зауважила гостя програми.



До слова, Майя Шостак теж не підтримала тоді згаданий проект рішення, оскільки, на її думку, депутати своїм рішенням не можуть заборонити батькам робити добровільні внески. А вчителі і директори не мають жодного стосунку до збору таких коштів.



«Батьки обирають батьківський комітет, це люди, яким вони довіряють, і ведеться звітність – квитанції, чеки», – пояснила своє рішення депутат.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Законом України «Про освіту» благодійні внески у школі не заборонені. Тож найближчим часом гроші у навчальних закладах як збиралися раніше, так і збиратимуться надалі.Про це розповіла депутат Луцької міської радив ефірі ток-шоу «Протилежний погляд Live», - пише Конкурент Відомо, що щорічний обсяг недофінансування державою освіти протягом останніх 5 років складає близько 15-20 % від потреби.Зі слів депутата, через недофінансованість в школі й надалі будуть існувати «фонди школи» та «фонди класу», хоча бажано, аби освіта повністю забезпечувалася за кошти місцевих та державних бюджетів.«Навіть із державними коштами, із «фондами шкіл» і батьківськими коштами ми не покриємо всіх потреб», – зазначила Майя Шостак.На що витрачати зібрані кошти, батьки вирішують самі. Для цього і створюються батьківські комітети.Натомість депутат Луцької міської радизауважила, що луцька місцева влада обходить питання збору благодійних внесків у школах. Нагадаємо, саме Анна Мовяк була ініціатором проекту рішення щодо заборони так званих благодійних внесків у школах. В проекті був розписаний алгоритм, як ці кошти мали збиратися, оприбутковуватися. Проте більшість таку ініціативу не підтримала.«Підтримали цю ідею «Солідарність» та «Свобода», – зазначила депутатка.Також Анна Мовяк додала, що до прийняття змін до Бюджетного Кодексу освіта фінансувалася з державного бюджету, а з 2016 року держава взяла на себе лише оплату вчителів, а решту витрат поклали на місцеве самоврядування.«Якщо говорити про благодійні внески на закупівлю обладнання, на ремонт, на матеріально-технічну базу, то це означає, що місцева влада не виконує своїх зобов'язань. Якщо звертатися до Бюджетного Кодексу, пріоритетом № 1 стоїть освіта», – зауважила гостя програми.До слова, Майя Шостак теж не підтримала тоді згаданий проект рішення, оскільки, на її думку, депутати своїм рішенням не можуть заборонити батькам робити добровільні внески. А вчителі і директори не мають жодного стосунку до збору таких коштів.«Батьки обирають батьківський комітет, це люди, яким вони довіряють, і ведеться звітність – квитанції, чеки», – пояснила своє рішення депутат.

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