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Із прилеглими селами серед міст Волині найбільше пощастило Ковелю

Із прилеглими селами серед міст Волині найбільше пощастило Ковелю
Ковель – місто обласного значення, яке серед чотирьох міст Волині, що мають такий статус, у найвигіднішому становищі щодо створення ОТГ шляхом приєднання сусідніх сільських рад. Наразі у Ковельську громаду можуть об’єднатися Ковель та Білинська, Ружинська і Зеленська сільради.

Про це повідомили у волинському відділенні АМУ.

Донедавна Білинська сільська рада була «білою плямою» на децентралізаційній карті Волині, але відповідно до останніх змін у Перспективному плані формування територій громад Волинської області, її включили до Ковельської міської ОТГ.

Щоб дізнатися про децентралізаційні настрої у Білинській сільській раді, до якої входять села Білин і Колодниця, з виїзною консультацією до Білина навідалися консультанти Офісу реформ, який діє при Волинському РВ Асоціації міст України.

За словами голови сільради Ольги Лисюк, у майбутньому життя і розвиток громади жителі обох сіл бачать разом із Ковелем. Це й не дивно, адже багато селян працюють, лікуються там, а діти відвідують позашкільні заклади та дитсадки, бо ж від Білина до Ковеля якихось сім кілометрів, а Колодниця практично межує з містом.

Зі слів Лисюк, і ковельська влада не проти об’єднатися. Втім, білинці не поспішають, бо хочуть ще в наступному році спробувати щастя, подавши проект на реконструкцію сільського дитсадка, отримати частину грошей із Державного фонду регіонального розвитку. Голова каже, що дитсадок у Білині, де живе дві сотні дітей дошкільного віку, а щороку народжується не менше двох десятків немовлят, конче необхідний.

Вона жартує, що їм і школа, яку добудували два роки тому і, де навчається 190 дітей, із такою народжуваністю незабаром буде замала.

До речі, вона зауважила, що бідними родичами до Ковеля вони не йтимуть: села освітлені, дороги майже всі чи асфальтовані, чи з білощебеневим покриттям, нова велика школа, у планах дитсадок у Білині.

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Теги: децентралізація, ОТГ
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