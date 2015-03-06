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У Львові націоналісти готують «гарячий» прийом співаку з Луцька

У Львові націоналісти готують «гарячий» прийом співаку з Луцька
Громадський активіст і представник «Добровольчого руху ОУН» Олег Окопський заявив, що популярному співакові Дмитру Монатику з Луцька готують «теплий прийом» у Львові. Також він закликав зробити аналогічне у інших містах.

Про це повідомляє 24 канал.

За його словами, Монатик активно гастролює територією Росії та навіть там знімається у рекламі.

«Співачок Монатік активно гастролює Україною та навіть буде давати концерти в Тернополі (вже є афіші). У Львові він безперечно не буде давати своїх меншовартісних концертиків (наше патріотичне середовище не дозволить)», – зауважив Окопський.

Крім того, представник націоналістичного руху закликав «свідомих тернополян, франківчан та свідомих українців по всій Україні не допускати у своїх містах шабаші такого роду запроданців («Время и стекло», MOZGI, LOBODA та іншої шушери)».

«Я розумію, що це важко, це набридло робити, це провокує певні збурення і напругу. Але сидіти в мокрих окопах місяцями також не надто приємне явище. Набагато зручніше сидіти вдома та кидати у Facebook патріотичні постики та картинки, кричати «Путін – х**ло». Але якщо ми – не в окопах, то маємо захищати наші моральні та ціннісні кордони тут, на місці. Бо, коли сьогодні ми закриємо очі на таку поведінку «наших" псевдоартистів, то завтра не матимемо морального права звинувачувати владу у співпраці з ворогом», – зауважив активіст.

Керівник Економічного бойкотного руху у Львові Олег Радик, зі свого боку, заявив, що «Монатіка у Львові не буде, допоки той не визнає привселюдно окупанта окупантом».

Додамо, що квитки на найближчі концерти співака вже можна придбати у Черкасах, Запоріжжі, Одесі та Києві.

До слова, наразі на сторінці у Facebook Окопського інформації про концерт Монатіка у Львові у вільному доступі немає.

Нагадаємо, 7 жовтня 2017 року у Львові активісти зірвали концерт Сергія Бабкіна, якого звинувачують у гастролях Росією, дійшло навіть до сутичок. Активісти оприлюднили аудіозапис розмови з Бабкіним, де він відмовився визнавати Росію агресором, проте перед публікою, яка зібралася на концерт у Дніпрі, музикант таки визнав сусідню країну агресором.

Згодом, на початку березня 2018 року, активісти вже влаштували теплий прийом Ірині Білик. Активісти, зокрема, зайшли до гримерки співачки та вимагали у неї визнати Росію країною-агресором та окупацію Криму.


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Теги: концерт, скандал
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