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На волинянина завели кримінал через напад на патрульних

На волинянина завели кримінал через напад на патрульних
Поліція розслідує кримінальне провадження за фактом нападу п’яного чоловіка на патрульних у Ковелі.

Про це повідомляє Район. Ковель.

Нагадаємо, екіпаж ковельських патрульних прибув на вулицю Мічурина за викликом про погрозу фізичною розправою. Однак опрацювати дане повідомлення їм не вдалось: біля будинку № 2 до поліцейських підійшов невідомий чоловік з ознаками сп’яніння, почав безпідставно чіплятись, провокувати і заважати інспекторам виконувати службові обов’язки.

При цьому особа виражалась нецензурною лайкою та погрожувала фізичною розправою.

Патрульні неодноразово попередили його про відповідальність, однак це не діяло, тож при спробі затримання чоловік завдав тілесних ушкоджень поліцейським, а також розбив екран службового планшета і пошкодив задню фару службового автомобіля.

Проти п’яного хулігана поліцією відкрито кримінальне провадження № 12018030110001994 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 342 КК України. Опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків – карається штрафом від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до 6 місяців, або обмеженням волі на строк до 4 років, або позбавленням волі на строк до 2 років.

Ухвалами Ковельського міськрайонного суду призначено судово-медичні експертизи з метою встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень, завданих двом патрульним поліцейським.

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Теги: патрульні, поліція
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