Автохами в Луцьку заблокували Старе місто. ФОТО

Дві особи на автомобілі Renault Scenic заблокували єдиний виїзд зі Старого міста в Луцьку, спричинивши чималий затор.Про це у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин«Свіжі номінанти на титул ГеМОроїв ДНЯ. Ця парочка припаркувалася, перегородивши єдиний виїзд із старого міста і спричинивши довжелезний затор. Поки патрульні їхали на виклик, правопорушники повернулися до машини і поспішили втекти, обматюкавши свідків події, готові їхати через людей, які намагалися перешкодити їхній втечі, зачепивши дзеркалом і ледве не травмувавши мене», - зазначив Бондарчук.Він зауважив, що пасажир автівки взагалі вискочив з машини з матюками і кидався з кулаками на старшого чоловіка, який зробив їм зауваження.«Як таких назвати – вирішуйте самі», - написав Бондарчук і опублікував світлини з місця інциденту.