Автохами в Луцьку заблокували Старе місто. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Дві особи на автомобілі Renault Scenic заблокували єдиний виїзд зі Старого міста в Луцьку, спричинивши чималий затор.
Про це у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин Сергій Бондарчук.
«Свіжі номінанти на титул ГеМОроїв ДНЯ. Ця парочка припаркувалася, перегородивши єдиний виїзд із старого міста і спричинивши довжелезний затор. Поки патрульні їхали на виклик, правопорушники повернулися до машини і поспішили втекти, обматюкавши свідків події, готові їхати через людей, які намагалися перешкодити їхній втечі, зачепивши дзеркалом і ледве не травмувавши мене», - зазначив Бондарчук.
Він зауважив, що пасажир автівки взагалі вискочив з машини з матюками і кидався з кулаками на старшого чоловіка, який зробив їм зауваження.
«Як таких назвати – вирішуйте самі», - написав Бондарчук і опублікував світлини з місця інциденту.
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Про це у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин Сергій Бондарчук.
«Свіжі номінанти на титул ГеМОроїв ДНЯ. Ця парочка припаркувалася, перегородивши єдиний виїзд із старого міста і спричинивши довжелезний затор. Поки патрульні їхали на виклик, правопорушники повернулися до машини і поспішили втекти, обматюкавши свідків події, готові їхати через людей, які намагалися перешкодити їхній втечі, зачепивши дзеркалом і ледве не травмувавши мене», - зазначив Бондарчук.
Він зауважив, що пасажир автівки взагалі вискочив з машини з матюками і кидався з кулаками на старшого чоловіка, який зробив їм зауваження.
«Як таких назвати – вирішуйте самі», - написав Бондарчук і опублікував світлини з місця інциденту.
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Коментарі 1
Я не захищаю людей на рено, но по фото видно що можна було проїхати нормально, чи я щось не так зрозумів..
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