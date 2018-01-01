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Автохами в Луцьку заблокували Старе місто. ФОТО

Автохами в Луцьку заблокували Старе місто. ФОТО
Дві особи на автомобілі Renault Scenic заблокували єдиний виїзд зі Старого міста в Луцьку, спричинивши чималий затор.

Про це у спільноті «Автоандони Луцька» у соціальній мережі Facebook повідомив лучанин Сергій Бондарчук.

«Свіжі номінанти на титул ГеМОроїв ДНЯ. Ця парочка припаркувалася, перегородивши єдиний виїзд із старого міста і спричинивши довжелезний затор. Поки патрульні їхали на виклик, правопорушники повернулися до машини і поспішили втекти, обматюкавши свідків події, готові їхати через людей, які намагалися перешкодити їхній втечі, зачепивши дзеркалом і ледве не травмувавши мене», - зазначив Бондарчук.

Він зауважив, що пасажир автівки взагалі вискочив з машини з матюками і кидався з кулаками на старшого чоловіка, який зробив їм зауваження.

«Як таких назвати – вирішуйте самі», - написав Бондарчук і опублікував світлини з місця інциденту.


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Теги: автоандон, Луцьк
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Коментарі 1
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Я не захищаю людей на рено, но по фото видно що можна було проїхати нормально, чи я щось не так зрозумів..
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