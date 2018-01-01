Ремонт обіднього залу у луцькій гімназії обійдеться у 150 тисяч





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Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro».



Поточний ремонт обіднього залу у гімназії, що розташована на проспекті Волі, 25, у Луцьку, виконає ПП «Захід-торг-буд».



Вартість робіт становить 149,864 тисячі гривень, як зазначено у договорі, укладеному 12 вересня між управлінням освіти Луцької міськради та підприємством.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поточний ремонт одного з приміщень Комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького» коштуватиме майже 150 тисяч гривень.Про це пише Волинь Online Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro».Поточний ремонт обіднього залу у гімназії, що розташована на проспекті Волі, 25, у Луцьку, виконає ПП «Захід-торг-буд».Вартість робіт становить 149,864 тисячі гривень, як зазначено у договорі, укладеному 12 вересня між управлінням освіти Луцької міськради та підприємством.

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