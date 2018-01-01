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Ремонт обіднього залу у луцькій гімназії обійдеться у 150 тисяч

Ремонт обіднього залу у луцькій гімназії обійдеться у 150 тисяч
Поточний ремонт одного з приміщень Комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького» коштуватиме майже 150 тисяч гривень.

Про це пише Волинь Online.

Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro».

Поточний ремонт обіднього залу у гімназії, що розташована на проспекті Волі, 25, у Луцьку, виконає ПП «Захід-торг-буд».

Вартість робіт становить 149,864 тисячі гривень, як зазначено у договорі, укладеному 12 вересня між управлінням освіти Луцької міськради та підприємством.


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Теги: тендер, Луцьк
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