Ремонт обіднього залу у луцькій гімназії обійдеться у 150 тисяч
Сьогодні, 12:01
Поточний ремонт одного з приміщень Комунального закладу «Луцька гімназія № 4 імені Модеста Левицького» коштуватиме майже 150 тисяч гривень.
Про це пише Волинь Online.
Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro».
Поточний ремонт обіднього залу у гімназії, що розташована на проспекті Волі, 25, у Луцьку, виконає ПП «Захід-торг-буд».
Вартість робіт становить 149,864 тисячі гривень, як зазначено у договорі, укладеному 12 вересня між управлінням освіти Луцької міськради та підприємством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це пише Волинь Online.
Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro».
Поточний ремонт обіднього залу у гімназії, що розташована на проспекті Волі, 25, у Луцьку, виконає ПП «Захід-торг-буд».
Вартість робіт становить 149,864 тисячі гривень, як зазначено у договорі, укладеному 12 вересня між управлінням освіти Луцької міськради та підприємством.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Дощ двічі змивав дорогу на Черкащині. ВІДЕО
Сьогодні, 12:47
Ремонт обіднього залу у луцькій гімназії обійдеться у 150 тисяч
Сьогодні, 12:01
Автохами в Луцьку заблокували Старе місто. ФОТО
Сьогодні, 11:22
Засудили бойовика «ДНР», якого викрила волинська СБУ. ФОТО
Сьогодні, 11:14