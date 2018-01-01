Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла





Про це розповіла мама дівчинки Катерина, - пишуть



З її слів, біда трапилася у березні минулого року - дитина обпеклася окропом на її очах. Дівчинка отримала 40% опіків.



«Я була вагітна. Я готувала до купання меншу дитину, гріла воду», - розповідає жінка.



Каже, дитина перечепилася за поріг і ненароком перекинула на себе чайник з водою. У жінки тоді почалися передчасні пологи. Маленька Карина потрапила в реанімацію, Катерина - у пологовий.



«Дитина отримала опіки у побуті. Лікувалась у ВООЦ, була прооперована (13.03.17 року) некректомія ран тулуба, лівої верхньої та нижньої кінцівокю шиї, обличчя з КАДП, (28.03.17) ВАДП ран тулуба, лівого плеча та передпліччя з КАДП», - йдеться у виписці з медичної картки дитинки.



Жінка сама виховує п'ятьох дітей, допомагають батьки.



Нині дівчинці потрібна реабілітація.



067 84 79 038 - мама Лінник Катерина



Номер картки для переказу допомоги:



4731 2191 0479 8586 (ЛІННИК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА)







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 3-річній Карині Лінник, яка отримала опіки тіла окропом, потрібні кошти на реабілітацію.Про це розповіла мама дівчинки Катерина, - пишуть Волинські Новини З її слів, біда трапилася у березні минулого року - дитина обпеклася окропом на її очах. Дівчинка отримала 40% опіків.«Я була вагітна. Я готувала до купання меншу дитину, гріла воду», - розповідає жінка.Каже, дитина перечепилася за поріг і ненароком перекинула на себе чайник з водою. У жінки тоді почалися передчасні пологи. Маленька Карина потрапила в реанімацію, Катерина - у пологовий.«Дитина отримала опіки у побуті. Лікувалась у ВООЦ, була прооперована (13.03.17 року) некректомія ран тулуба, лівої верхньої та нижньої кінцівокю шиї, обличчя з КАДП, (28.03.17) ВАДП ран тулуба, лівого плеча та передпліччя з КАДП», - йдеться у виписці з медичної картки дитинки.Жінка сама виховує п'ятьох дітей, допомагають батьки.Нині дівчинці потрібна реабілітація.067 84 79 038 - мама Лінник КатеринаНомер картки для переказу допомоги:

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