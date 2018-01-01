Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Сьогодні, 12:08
3-річній Карині Лінник, яка отримала опіки тіла окропом, потрібні кошти на реабілітацію.
Про це розповіла мама дівчинки Катерина, - пишуть Волинські Новини.
З її слів, біда трапилася у березні минулого року - дитина обпеклася окропом на її очах. Дівчинка отримала 40% опіків.
«Я була вагітна. Я готувала до купання меншу дитину, гріла воду», - розповідає жінка.
Каже, дитина перечепилася за поріг і ненароком перекинула на себе чайник з водою. У жінки тоді почалися передчасні пологи. Маленька Карина потрапила в реанімацію, Катерина - у пологовий.
«Дитина отримала опіки у побуті. Лікувалась у ВООЦ, була прооперована (13.03.17 року) некректомія ран тулуба, лівої верхньої та нижньої кінцівокю шиї, обличчя з КАДП, (28.03.17) ВАДП ран тулуба, лівого плеча та передпліччя з КАДП», - йдеться у виписці з медичної картки дитинки.
Жінка сама виховує п'ятьох дітей, допомагають батьки.
Нині дівчинці потрібна реабілітація.
067 84 79 038 - мама Лінник Катерина
Номер картки для переказу допомоги:
4731 2191 0479 8586 (ЛІННИК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА)
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Про це розповіла мама дівчинки Катерина, - пишуть Волинські Новини.
З її слів, біда трапилася у березні минулого року - дитина обпеклася окропом на її очах. Дівчинка отримала 40% опіків.
«Я була вагітна. Я готувала до купання меншу дитину, гріла воду», - розповідає жінка.
Каже, дитина перечепилася за поріг і ненароком перекинула на себе чайник з водою. У жінки тоді почалися передчасні пологи. Маленька Карина потрапила в реанімацію, Катерина - у пологовий.
«Дитина отримала опіки у побуті. Лікувалась у ВООЦ, була прооперована (13.03.17 року) некректомія ран тулуба, лівої верхньої та нижньої кінцівокю шиї, обличчя з КАДП, (28.03.17) ВАДП ран тулуба, лівого плеча та передпліччя з КАДП», - йдеться у виписці з медичної картки дитинки.
Жінка сама виховує п'ятьох дітей, допомагають батьки.
Нині дівчинці потрібна реабілітація.
067 84 79 038 - мама Лінник Катерина
Номер картки для переказу допомоги:
4731 2191 0479 8586 (ЛІННИК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА)
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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