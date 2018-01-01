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Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла

Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
3-річній Карині Лінник, яка отримала опіки тіла окропом, потрібні кошти на реабілітацію.

Про це розповіла мама дівчинки Катерина, - пишуть Волинські Новини.

З її слів, біда трапилася у березні минулого року - дитина обпеклася окропом на її очах. Дівчинка отримала 40% опіків.

«Я була вагітна. Я готувала до купання меншу дитину, гріла воду», - розповідає жінка.

Каже, дитина перечепилася за поріг і ненароком перекинула на себе чайник з водою. У жінки тоді почалися передчасні пологи. Маленька Карина потрапила в реанімацію, Катерина - у пологовий.

«Дитина отримала опіки у побуті. Лікувалась у ВООЦ, була прооперована (13.03.17 року) некректомія ран тулуба, лівої верхньої та нижньої кінцівокю шиї, обличчя з КАДП, (28.03.17) ВАДП ран тулуба, лівого плеча та передпліччя з КАДП», - йдеться у виписці з медичної картки дитинки.

Жінка сама виховує п'ятьох дітей, допомагають батьки.

Нині дівчинці потрібна реабілітація.

067 84 79 038 - мама Лінник Катерина

Номер картки для переказу допомоги:

4731 2191 0479 8586 (ЛІННИК КАТЕРИНА ВАЛЕРІЇВНА)


Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла
Потрібні кошти на реабілітацію 3-річної волинянки з опіками 40% тіла

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Теги: благодійність, Волинь
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