Дощ двічі змивав дорогу на Черкащині. ВІДЕО





Люди з села не можуть виїхати вже три дні поспіль, - передає



Гравійна дорога в селі Сунки перетворилася на річку. Нещодавно її відновили після підтоплення. А щоб далі не розмивало, селяни зробили насипи. Але тоді шлях не укріпили гравієм, тож дощова вода знову переповнила обвідний канал і потік розмив глиняний ґрунт.



Місцеві жителі вже три дні не можуть виїхати із села, адже в'язка земля з водою блокує колеса велосипедів та автівок. Люди самотужки копають водовідвідні канали. Але і це не рятує. Стихія змила не лише дорогу, а й принесла у двори ґрунт.



Галина Лякіна відкопувала погріб та сарай: «Оце нам таке, сьогодні природа знов принесла сюрприз. Це ж ми з чоловіком його викидали, закидали все».



Низову дорогу вже не врятувати – бідкаються місцеві, і просять владу зробити нову, горішню. Для неї вже екскаватором прокопали канаву, селяни лопатами вирили дренаж, але поки що і вона непроїзна.



«Треба укріпить її, щоб вона не прогрузала, і тоді та техніка, яка сюдою їде – вона легко дістанеться до своїх домівок. Ви бачили, що там «Жигулі» знов стоять, бачили яка ситуація… Навіть бачите, люди прокопали канави, в цей дощ вийшли, щоб відвести воду із цієї дороги», – каже житель села Сергій Тимофіїв.



Сільська рада виділила на дороги 40 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, щоб розрівняли стару та прокопати рів для нової. А от район жодної копійки не дав. Кажуть – дороги немає в генеральному плані, тож допомогти коштами не можуть. Зараз шукають інші варіанти.



«Буде здійснено підсипку. Зараз ідуть перемовини із залізницею – в них є відпрацьований гравійний матеріал, і ведуться перемовини з директором кар’єру», – звітує заступник голови Смілянської РДА Сергій Глізніцов.



Щоб дороги в Сунках перестало змивати дощами, треба укріпити й поля з боку дороги, кажуть у місцевій раді. Вже зверталися до фермерів, але поки що дослухався до прохань лише один землевласник.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Сунках на Черкащині вдруге за літо дощ руйнує шлях. Після минулої зливи дорогу вирівняли, але за кілька днів, після чергової зливи, вона знов перетворилася на «напрямок». Потоки води її розмили до ґрунту.Люди з села не можуть виїхати вже три дні поспіль, - передає 5 канал Гравійна дорога в селі Сунки перетворилася на річку. Нещодавно її відновили після підтоплення. А щоб далі не розмивало, селяни зробили насипи. Але тоді шлях не укріпили гравієм, тож дощова вода знову переповнила обвідний канал і потік розмив глиняний ґрунт.Місцеві жителі вже три дні не можуть виїхати із села, адже в'язка земля з водою блокує колеса велосипедів та автівок. Люди самотужки копають водовідвідні канали. Але і це не рятує. Стихія змила не лише дорогу, а й принесла у двори ґрунт.відкопувала погріб та сарай: «Оце нам таке, сьогодні природа знов принесла сюрприз. Це ж ми з чоловіком його викидали, закидали все».Низову дорогу вже не врятувати – бідкаються місцеві, і просять владу зробити нову, горішню. Для неї вже екскаватором прокопали канаву, селяни лопатами вирили дренаж, але поки що і вона непроїзна.«Треба укріпить її, щоб вона не прогрузала, і тоді та техніка, яка сюдою їде – вона легко дістанеться до своїх домівок. Ви бачили, що там «Жигулі» знов стоять, бачили яка ситуація… Навіть бачите, люди прокопали канави, в цей дощ вийшли, щоб відвести воду із цієї дороги», – каже житель селаСільська рада виділила на дороги 40 тисяч гривень. Цих коштів вистачило, щоб розрівняли стару та прокопати рів для нової. А от район жодної копійки не дав. Кажуть – дороги немає в генеральному плані, тож допомогти коштами не можуть. Зараз шукають інші варіанти.«Буде здійснено підсипку. Зараз ідуть перемовини із залізницею – в них є відпрацьований гравійний матеріал, і ведуться перемовини з директором кар’єру», – звітує заступник голови Смілянської РДАЩоб дороги в Сунках перестало змивати дощами, треба укріпити й поля з боку дороги, кажуть у місцевій раді. Вже зверталися до фермерів, але поки що дослухався до прохань лише один землевласник.

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