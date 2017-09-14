Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО





Світлини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував волинянин Микола Шавула.



«Світанок після випалювання кераміки!» - йдеться у коментарі до фотографій.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі опублікували чудові фото осіннього світанку неподалік обласного центру Волині.Світлини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував волинянин«Світанок після випалювання кераміки!» - йдеться у коментарі до фотографій.

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