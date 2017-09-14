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Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО

Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО
У мережі опублікували чудові фото осіннього світанку неподалік обласного центру Волині.

Світлини на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook опублікував волинянин Микола Шавула.

«Світанок після випалювання кераміки!» - йдеться у коментарі до фотографій.

Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО
Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО
Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО
Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО
Прекрасний світанок під Луцьком. ФОТО

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Теги: світанок, Луцьк
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