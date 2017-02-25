Силовики спіймали біля кордону на Волині групу нелегалів. ФОТО
Сьогодні, 13:44
Переміщенню групи нелегальних мігрантів запобігли прикордонники Луцького загону під час проведення спільних зі працівниками Національної поліції заходів.
Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею вранці сьогодні, 15 вересня.
Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону 7 громадян Бангладеш без документів.
Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.
На цей час проводяться невідкладні слідчі дії.
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Про це повідомили у Держприкордонслужбі.
Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею вранці сьогодні, 15 вересня.
Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону 7 громадян Бангладеш без документів.
Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.
На цей час проводяться невідкладні слідчі дії.
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