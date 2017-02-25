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Силовики спіймали біля кордону на Волині групу нелегалів. ФОТО

Силовики спіймали біля кордону на Волині групу нелегалів. ФОТО
Переміщенню групи нелегальних мігрантів запобігли прикордонники Луцького загону під час проведення спільних зі працівниками Національної поліції заходів.

Про це повідомили у Держприкордонслужбі.

Мікроавтобус Volkswagen, за кермом якого був громадянин України, правоохоронці зупинили неподалік кордону з Польщею вранці сьогодні, 15 вересня.

Під час перевірки транспортного засобу з’ясувалося, що українець віз у напрямку державного кордону 7 громадян Бангладеш без документів.

Попередньо встановлено, що іноземці планували потрапити поза пунктами пропуску до країн Євросоюзу.

На цей час проводяться невідкладні слідчі дії.

Силовики спіймали біля кордону на Волині групу нелегалів. ФОТО
Силовики спіймали біля кордону на Волині групу нелегалів. ФОТО

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Теги: нелегали, Волинь
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