Опублікували рідкісне фото довоєнної вулиці Словацького в Луцьку





Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у соціальній мережі Facebook.



«Вулиця Словацького до 2 війни», - йдеться в підписі до світлини.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У мережі оприлюднили фотографію, як виглядала міжвоєнна вулиця Словацького в Луцьку.Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у соціальній мережі Facebook.«Вулиця Словацького до 2 війни», - йдеться в підписі до світлини.

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