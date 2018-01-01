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Опублікували рідкісне фото довоєнної вулиці Словацького в Луцьку

Опублікували рідкісне фото довоєнної вулиці Словацького в Луцьку
У мережі оприлюднили фотографію, як виглядала міжвоєнна вулиця Словацького в Луцьку.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у соціальній мережі Facebook.

«Вулиця Словацького до 2 війни», - йдеться в підписі до світлини.

Опублікували рідкісне фото довоєнної вулиці Словацького в Луцьку



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Теги: історія, Луцьк
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