Опублікували рідкісне фото довоєнної вулиці Словацького в Луцьку
Сьогодні, 14:08
У мережі оприлюднили фотографію, як виглядала міжвоєнна вулиця Словацького в Луцьку.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у соціальній мережі Facebook.
«Вулиця Словацького до 2 війни», - йдеться в підписі до світлини.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці «Рефлексії старого Луцька з Олександром Котисом» у соціальній мережі Facebook.
«Вулиця Словацького до 2 війни», - йдеться в підписі до світлини.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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