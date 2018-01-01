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На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»

На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»
Військовослужбовець військової частини А1008, який на смерть збив жінку та втік з місця пригоди, отримав 5 років позбавлення волі умовно, хоча міг взагалі уникнути відповідальності, втім він не дав згоду на застосування «Закону України про амністію у 2016 році».

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пишуть Волинські новини.

Як вдалося встановити під час судового засідання, 31 травня 2016 року обвинувачений, який є військовослужбовцем військової частини А1008 та учасником бойових дій, рухався по вулиці Луцькій у Володимирі-Волинському в сторону обласного центру Волині на автомобілі «MitsubishiGalant» зі швидкістю не меншою 96,6 км/год.

Перевищуючи максимально дозволену швидкість в межах населеного пункту, він допустив наїзд на жінку, яка від отриманих травм померла на місці ДТП.

Обвинувачений визнав свою вину, розповівши суду, що жінку він побачив, коли вона знаходилась на середині його смуги руху, тому він прийняв кермо ліворуч та почав гальмувати, однак зіткнення не вдалось уникнути. Чоловік зауважив, що вийшовши з автомобіля, він побачив, що здійснив наїзд на жінку, котра не подавала ознак життя. Оскільки був у шоковому стані, тому покинув місце пригоди.

Військовий щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо не карати. До слова, він не дав згоду на застосування Закону України «Про амністію у 2016 році».

Отож, суд визнав його винним та призначив покарання у виді 5 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на 2 роки, втім на підставі ст. 75 кк України звільнив від призначеного покарання, якщо він протягом 3 років не вчинить нового злочину.

На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»
На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»
На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»
На Волині військовий, який збив жінку на смерть і втік, отримав «умовно»

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Теги: ДТП, смерть, Волинь
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