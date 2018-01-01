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Через помилку на Волині не можуть добудувати шкільний спортзал

Через помилку на Волині не можуть добудувати шкільний спортзал
Спортивний зал у школі села Седлище на Волині через помилку у документах не можуть добудувати.

Про це повідомляє газета Нове життя.

Здача об’єкта планувалася у минулому році. Однак цього не відбулося, і кошти не були використані через об’єктивні причини, запевнили у відділі освіти, молоді та спорту Любешівської РДА.

Планувалося продовження робіт цьогоріч. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2018 року №479-р, уже й кошти були виділені. Але ось використати їх не можна. Все тому, що у документі вказано: «…кошти у сумі 1790,507 тис. грн. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) – загальноосвітня школа І-ІІ ст. в с. Седлище Любешівського району – реконструкція з добудовою спортивної зали».

У той же час Седлищенський навчальний заклад є першого-третього ступенів, мало би бути зазначено: «Реконструкція з добудовою спортивної зали для існуючої ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Седлище Любешівського району Волинської області».

«Здавалося би, дрібниця. Але вона не дозволяє казначейській службі спрямовувати кошти на цей об’єкт. Зміна ж назви може відбутися лишень відповідним документом Кабінету Міністрів України. Клопотання про це зробив відділ освіти, молоді та спорту Любешівської РДА», - йдеться у повідомленні.

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Теги: помилка, ремонт, Волинь
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