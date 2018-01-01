Через помилку на Волині не можуть добудувати шкільний спортзал





Про це повідомляє газета



Здача об’єкта планувалася у минулому році. Однак цього не відбулося, і кошти не були використані через об’єктивні причини, запевнили у відділі освіти, молоді та спорту Любешівської РДА.



Планувалося продовження робіт цьогоріч. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2018 року №479-р, уже й кошти були виділені. Але ось використати їх не можна. Все тому, що у документі вказано: «…кошти у сумі 1790,507 тис. грн. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) – загальноосвітня школа І-ІІ ст. в с. Седлище Любешівського району – реконструкція з добудовою спортивної зали».



У той же час Седлищенський навчальний заклад є першого-третього ступенів, мало би бути зазначено: «Реконструкція з добудовою спортивної зали для існуючої ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Седлище Любешівського району Волинської області».



«Здавалося би, дрібниця. Але вона не дозволяє казначейській службі спрямовувати кошти на цей об’єкт. Зміна ж назви може відбутися лишень відповідним документом Кабінету Міністрів України. Клопотання про це зробив відділ освіти, молоді та спорту Любешівської РДА», - йдеться у повідомленні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Спортивний зал у школі села Седлище на Волині через помилку у документах не можуть добудувати.Про це повідомляє газета Нове життя Здача об’єкта планувалася у минулому році. Однак цього не відбулося, і кошти не були використані через об’єктивні причини, запевнили у відділі освіти, молоді та спорту Любешівської РДА.Планувалося продовження робіт цьогоріч. Відповідно до розпорядження КМУ від 11 липня 2018 року №479-р, уже й кошти були виділені. Але ось використати їх не можна. Все тому, що у документі вказано: «…кошти у сумі 1790,507 тис. грн. (за рахунок залишку коштів спеціального фонду станом на 1 січня 2018 р.) – загальноосвітня школа І-ІІ ст. в с. Седлище Любешівського району – реконструкція з добудовою спортивної зали».У той же час Седлищенський навчальний заклад є першого-третього ступенів, мало би бути зазначено: «Реконструкція з добудовою спортивної зали для існуючої ЗОШ І-ІІІ ступеня в с. Седлище Любешівського району Волинської області».«Здавалося би, дрібниця. Але вона не дозволяє казначейській службі спрямовувати кошти на цей об’єкт. Зміна ж назви може відбутися лишень відповідним документом Кабінету Міністрів України. Клопотання про це зробив відділ освіти, молоді та спорту Любешівської РДА», - йдеться у повідомленні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію