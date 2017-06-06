У Луцьку молитвою вшанували загиблих журналістів. ФОТО

З нагоди річниці вбивства відомого українського громадського діяча та опозиційного журналістав луцькому кафедральному соборі Святої Трійці відслужили заупокійну літію.Про це повідомили у прес-службі Волинської єпархії УПЦ КП.Богослужіння відбулося з ініціативи Волинської обласної організації Національної спілки журналістів України. Його відправив голова інформаційно-видавничого центру єпархії протоієрейразом із дияконом, головним редактором єпархіальної телестудії «Собор».Окрім тих, кого позбавили життя за журналістську діяльність, принагідно пом’янули всіх волинян цього фаху, які відійшли у вічність.Після молитви – слово душпастиря. Розмірковуючи, чому професія журналіста така важлива для громади, але іноді буває небезпечною для його життя, отець Віталій порівняв цю діяльність із обов’язками лікаря. Як медик діагностує стан людського організму, так журналіст виявляє стан окремих частин чи всього тіла громади.Проте коли медичного працівника, як правило, не переслідують за якісну роботу (хіба це військовий лікар, на якого в умовах бойових дій чигають ворожі кулі), то журналіст, оприлюднюючи пухлини суспільного організмі, стоїть на передовій війни добра і зла та наражає себе на небезпеку.Як підсумок, священик побажав волинським служителям слова бути твердими у покликанні наслідувати добросовісну працю тих колег, що вже відійшли у вічність.