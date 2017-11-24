«Безсмертна»: у Луцьку жінка вибігла під колеса авто. ВІДЕО

У Луцьку на проспекті Перемоги дивом вдалося уникнути дорожньо-транспортної пригоди із постраждалої.Відео інциденту опублікували у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.«Аптека Волиньфарм, Перемоги», - йдеться у дописі.На відео видно, як жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці, вискочивши практично під колеса автомобіля.Користувачі мережі обурилися діями пішохода. «Думками вона безсмертна», - пишеІнші вказують, що водій міг перевищувати швидкість. «Автор, вона, звісно, дура... Тормоза в тебе хороші... Але яка там тебе швидкість?» - поцікавився