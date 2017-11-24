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«Безсмертна»: у Луцьку жінка вибігла під колеса авто. ВІДЕО

«Безсмертна»: у Луцьку жінка вибігла під колеса авто. ВІДЕО
У Луцьку на проспекті Перемоги дивом вдалося уникнути дорожньо-транспортної пригоди із постраждалої.

Відео інциденту опублікували у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.

«Аптека Волиньфарм, Перемоги», - йдеться у дописі.

На відео видно, як жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці, вискочивши практично під колеса автомобіля.

ДИВИТИСЯ ВІДЕО ІНЦИДЕНТУ

«Безсмертна»: у Луцьку жінка вибігла під колеса авто. ВІДЕО


Користувачі мережі обурилися діями пішохода. «Думками вона безсмертна», - пише Анна.

Інші вказують, що водій міг перевищувати швидкість. «Автор, вона, звісно, дура... Тормоза в тебе хороші... Але яка там тебе швидкість?» - поцікавився Руслан.


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Теги: пішохід, Луцьк
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Коментарі 1
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Ну що за сучка ,так і посивіти за кермом можна .Коли почнуть штрфувати цих"безсмертних"?
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