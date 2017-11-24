«Безсмертна»: у Луцьку жінка вибігла під колеса авто. ВІДЕО
Сьогодні, 15:16
У Луцьку на проспекті Перемоги дивом вдалося уникнути дорожньо-транспортної пригоди із постраждалої.
Відео інциденту опублікували у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Аптека Волиньфарм, Перемоги», - йдеться у дописі.
На відео видно, як жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці, вискочивши практично під колеса автомобіля.
ДИВИТИСЯ ВІДЕО ІНЦИДЕНТУ
Користувачі мережі обурилися діями пішохода. «Думками вона безсмертна», - пише Анна.
Інші вказують, що водій міг перевищувати швидкість. «Автор, вона, звісно, дура... Тормоза в тебе хороші... Але яка там тебе швидкість?» - поцікавився Руслан.
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Відео інциденту опублікували у спільноті «Теревені про Луцьк» у соціальній мережі Facebook.
«Аптека Волиньфарм, Перемоги», - йдеться у дописі.
На відео видно, як жінка перебігала проїжджу частину у невстановленому місці, вискочивши практично під колеса автомобіля.
ДИВИТИСЯ ВІДЕО ІНЦИДЕНТУ
Користувачі мережі обурилися діями пішохода. «Думками вона безсмертна», - пише Анна.
Інші вказують, що водій міг перевищувати швидкість. «Автор, вона, звісно, дура... Тормоза в тебе хороші... Але яка там тебе швидкість?» - поцікавився Руслан.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ну що за сучка ,так і посивіти за кермом можна .Коли почнуть штрфувати цих"безсмертних"?
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