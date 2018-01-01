На Волині передали 7 конфіскованих автомобілів. ВІДЕО
Сьогодні, 16:09
Управління юстиції у Волинській області передало чергову партію конфіскованих автомобілів. Ці транспортні засоби не вдалося продати на електронних аукціонах, що організовує система «СЕТАМ».
Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Ігор Вишньов розповів: «Все майно, яке пройшло трии раунди торгів, не було реалізовано, але стягується в дохід держави, воно може бути безоплатно передане».
Автівки передають органам державної влади, силовикам, військовим, медикам та благодійним установам. Із семи автівок, що не продали, шість покинули межі області.
Цього року Волинська область вже передала різним структурам 32 автомобілі.
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Про це йдеться в сюжеті 12 каналу.
Генеральний директор ДП «СЕТАМ» Ігор Вишньов розповів: «Все майно, яке пройшло трии раунди торгів, не було реалізовано, але стягується в дохід держави, воно може бути безоплатно передане».
Автівки передають органам державної влади, силовикам, військовим, медикам та благодійним установам. Із семи автівок, що не продали, шість покинули межі області.
Цього року Волинська область вже передала різним структурам 32 автомобілі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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