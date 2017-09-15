У Луцьку назвали переможця премії Івана Корсака

Івану Корсаку (на фото) сьогодні, 15 вересня, виповнилося б 72 роки. В пам'ять про його здобутки та з метою підтримки української історичної літератури, родина письменника спільно з видавництвом «Ярославів Вал» заснували щорічну літературну премію.



Сьогодні її вперше вручили українському філософу, письменнику та публіцисту Петру Кралюку за книгу «Синопсис», - повідомляє



Переможець отримав медаль та грошовий приз – 50 тисяч гривень.



Лауреата, шляхом таємного голосування, визначало компетентне журі. Для перемоги твору було необхідно, щоб він відповідав основним вимогам – був присвячений історії України, написаний українською та мав великий читацький розголос.



Як зазначив голова журі, письменник, директор видавництва «Ярославів Вал» Михайло Слабошпицький, на конкурс було подано 12 робіт. З них було обрано чотири (які саме, не оголошували – взяли приклад з Нобелівського комітету) – а з цих чотирьох одноголосним рішенням журі й було обрано переможця.



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