У Луцьку назвали переможця премії Івана Корсака
Сьогодні, 16:38
Відомому волинському журналісту, письменнику Івану Корсаку (на фото) сьогодні, 15 вересня, виповнилося б 72 роки. В пам'ять про його здобутки та з метою підтримки української історичної літератури, родина письменника спільно з видавництвом «Ярославів Вал» заснували щорічну літературну премію.
Сьогодні її вперше вручили українському філософу, письменнику та публіцисту Петру Кралюку за книгу «Синопсис», - повідомляє Волинь-нова.
Переможець отримав медаль та грошовий приз – 50 тисяч гривень.
Лауреата, шляхом таємного голосування, визначало компетентне журі. Для перемоги твору було необхідно, щоб він відповідав основним вимогам – був присвячений історії України, написаний українською та мав великий читацький розголос.
Як зазначив голова журі, письменник, директор видавництва «Ярославів Вал» Михайло Слабошпицький, на конкурс було подано 12 робіт. З них було обрано чотири (які саме, не оголошували – взяли приклад з Нобелівського комітету) – а з цих чотирьох одноголосним рішенням журі й було обрано переможця.
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Сьогодні її вперше вручили українському філософу, письменнику та публіцисту Петру Кралюку за книгу «Синопсис», - повідомляє Волинь-нова.
Переможець отримав медаль та грошовий приз – 50 тисяч гривень.
Лауреата, шляхом таємного голосування, визначало компетентне журі. Для перемоги твору було необхідно, щоб він відповідав основним вимогам – був присвячений історії України, написаний українською та мав великий читацький розголос.
Як зазначив голова журі, письменник, директор видавництва «Ярославів Вал» Михайло Слабошпицький, на конкурс було подано 12 робіт. З них було обрано чотири (які саме, не оголошували – взяли приклад з Нобелівського комітету) – а з цих чотирьох одноголосним рішенням журі й було обрано переможця.
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Коментарі 1
Кралюк допомогав писати книжки.
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