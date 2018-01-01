У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:52
У луцькій багатоповерхівці на вулиці Кравчука сьогодні, 15 вересня, сталася пожежа.
Про це пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, 15 вересня горіла квартира на 8-му поверсі за адресою Кравчука, 16.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося з необережності мешканців квартири.
Прибули пожежники, проте пожежу вдалося ліквідувати силами мешканців. Ніхто з присутніх не постраждав, лише згоріло крісло власників квартири.
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Про це пишуть Волинські новини.
Як повідомили очевидці, 15 вересня горіла квартира на 8-му поверсі за адресою Кравчука, 16.
За попередньою інформацією, загоряння трапилося з необережності мешканців квартири.
Прибули пожежники, проте пожежу вдалося ліквідувати силами мешканців. Ніхто з присутніх не постраждав, лише згоріло крісло власників квартири.
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