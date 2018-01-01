У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО





Про це пишуть



Як повідомили очевидці, 15 вересня горіла квартира на 8-му поверсі за адресою Кравчука, 16.



За попередньою інформацією, загоряння трапилося з необережності мешканців квартири.



Прибули пожежники, проте пожежу вдалося ліквідувати силами мешканців. Ніхто з присутніх не постраждав, лише згоріло крісло власників квартири.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У луцькій багатоповерхівці на вулиці Кравчука сьогодні, 15 вересня, сталася пожежа.Про це пишуть Волинські новини Як повідомили очевидці, 15 вересня горіла квартира на 8-му поверсі за адресою Кравчука, 16.За попередньою інформацією, загоряння трапилося з необережності мешканців квартири.Прибули пожежники, проте пожежу вдалося ліквідувати силами мешканців. Ніхто з присутніх не постраждав, лише згоріло крісло власників квартири.

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