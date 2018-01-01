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У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО

У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО
У луцькій багатоповерхівці на вулиці Кравчука сьогодні, 15 вересня, сталася пожежа.

Про це пишуть Волинські новини.

Як повідомили очевидці, 15 вересня горіла квартира на 8-му поверсі за адресою Кравчука, 16.

За попередньою інформацією, загоряння трапилося з необережності мешканців квартири.

Прибули пожежники, проте пожежу вдалося ліквідувати силами мешканців. Ніхто з присутніх не постраждав, лише згоріло крісло власників квартири.


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Теги: пожежа, Луцьк
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