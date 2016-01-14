вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Американський професор розповів у Луцьку про свободу і християнство

Американський професор розповів у Луцьку про свободу і християнство
Відомий американський професор Маркус Джоб прочитав студентам Луцького національного технічного університету лекцію на тему: «Свобода та християнський вплив на формування Сполучених Штатів Америки».

Про це повідомляє Волинська правда.

Маркус Джоб – доктор наук, професор Університету Маямі з 2000 року. Народився в Оклахомі, США. Працював в Школі бізнесу ім. Фармера, Оксфорд, Огайо. Основна сфера діяльності – інформаційні системи та аналіз. Впродовж останніх 25 років надавав консалтингові, навчальні послуги компаніям General Electric, Proctor and Gamble, NASA-Lewis Research Center, Westinghouse. Окрім того, відвідував з лекціями більше 40 українських університетів.

«Ви знаєте вашу історію добре. В 1991 році розвалився Радянський Союз, відтоді ви перебуваєте в періоді розбудови. За ці роки ви багато прогресували і це мене тішить. Америка любить Україну і хоче, аби вона була незалежною, вільною та процвітаючою країною», – розпочав лекцію професор.

Потому професор Джоб обговорив з присутніми такі теми: визначення свободи; як Колумб відкрив США; про заснування університетів; про проголошення незалежності та конституцію. По завершенню зустрічі Маркус проаналізував і хід розвитку українських закладів вищої освіти.

«Свобода – основне підґрунтя для сили нації. Для того, щоб нація та свобода процвітала, повинні бути моральні цінності. І не просто якість чесноти, а те, що є фундаментом Біблії. Це мій сьогоднішній основний посил», – резюмував Маркус Джоб.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: лекція, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Американський професор розповів у Луцьку про свободу і християнство
Сьогодні, 19:07
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Сьогодні, 18:39
Назвали фірму, яка виграла тендер на ремонт музею на Волині
Сьогодні, 18:02
У Луцьку молитвою вшанували загиблих журналістів. ФОТО
Сьогодні, 17:15
У багатоповерхівці в Луцьку – пожежа. ФОТО
Сьогодні, 16:52
Схожі новини
Історії про хабарі та журналістські будні: з лучанами поспілкувався відомий телеведучий Історії про хабарі та журналістські будні: з лучанами поспілкувався відомий телеведучий
04 вересень, 19:01
Забужко, Жадан і Андрухович: у Луцьку говорили про український постмодернізм Забужко, Жадан і Андрухович: у Луцьку говорили про український постмодернізм
26 липень, 21:01
Хорзов у Луцьку розповів, як придумав «Ротонду» Хорзов у Луцьку розповів, як придумав «Ротонду»
26 червень, 13:43
Лучанам розкажуть, як створити толкову афішу на будь-який захід Лучанам розкажуть, як створити толкову афішу на будь-який захід
14 січень, 2016, 09:16
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Безініціативнісь та безпомічність: Савченко розкритикував роботу волинського посадовця
14 вересень, 12:02
 1
Американський професор розповів у Луцьку про свободу і християнство
Сьогодні, 19:07
 0
Китайські банки приєдналися до санкцій проти Росії
Сьогодні, 18:39
 0
Назвали фірму, яка виграла тендер на ремонт музею на Волині
Сьогодні, 18:02
 0
У Луцьку молитвою вшанували загиблих журналістів. ФОТО
Сьогодні, 17:15
 0
Медіа
відео
1/8