Американський професор розповів у Луцьку про свободу і християнство

Маркус Джоб прочитав студентам Луцького національного технічного університету лекцію на тему: «Свобода та християнський вплив на формування Сполучених Штатів Америки».



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Маркус Джоб – доктор наук, професор Університету Маямі з 2000 року. Народився в Оклахомі, США. Працював в Школі бізнесу ім. Фармера, Оксфорд, Огайо. Основна сфера діяльності – інформаційні системи та аналіз. Впродовж останніх 25 років надавав консалтингові, навчальні послуги компаніям General Electric, Proctor and Gamble, NASA-Lewis Research Center, Westinghouse. Окрім того, відвідував з лекціями більше 40 українських університетів.



«Ви знаєте вашу історію добре. В 1991 році розвалився Радянський Союз, відтоді ви перебуваєте в періоді розбудови. За ці роки ви багато прогресували і це мене тішить. Америка любить Україну і хоче, аби вона була незалежною, вільною та процвітаючою країною», – розпочав лекцію професор.



Потому професор Джоб обговорив з присутніми такі теми: визначення свободи; як Колумб відкрив США; про заснування університетів; про проголошення незалежності та конституцію. По завершенню зустрічі Маркус проаналізував і хід розвитку українських закладів вищої освіти.



«Свобода – основне підґрунтя для сили нації. Для того, щоб нація та свобода процвітала, повинні бути моральні цінності. І не просто якість чесноти, а те, що є фундаментом Біблії. Це мій сьогоднішній основний посил», – резюмував Маркус Джоб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відомий американський професорпрочитав студентам Луцького національного технічного університету лекцію на тему: «Свобода та християнський вплив на формування Сполучених Штатів Америки».Про це повідомляє Волинська правда Маркус Джоб – доктор наук, професор Університету Маямі з 2000 року. Народився в Оклахомі, США. Працював в Школі бізнесу ім. Фармера, Оксфорд, Огайо. Основна сфера діяльності – інформаційні системи та аналіз. Впродовж останніх 25 років надавав консалтингові, навчальні послуги компаніям General Electric, Proctor and Gamble, NASA-Lewis Research Center, Westinghouse. Окрім того, відвідував з лекціями більше 40 українських університетів.«Ви знаєте вашу історію добре. В 1991 році розвалився Радянський Союз, відтоді ви перебуваєте в періоді розбудови. За ці роки ви багато прогресували і це мене тішить. Америка любить Україну і хоче, аби вона була незалежною, вільною та процвітаючою країною», – розпочав лекцію професор.Потому професор Джоб обговорив з присутніми такі теми: визначення свободи; як Колумб відкрив США; про заснування університетів; про проголошення незалежності та конституцію. По завершенню зустрічі Маркус проаналізував і хід розвитку українських закладів вищої освіти.«Свобода – основне підґрунтя для сили нації. Для того, щоб нація та свобода процвітала, повинні бути моральні цінності. І не просто якість чесноти, а те, що є фундаментом Біблії. Це мій сьогоднішній основний посил», – резюмував Маркус Джоб.

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