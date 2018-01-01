Синоптики сказали, коли чекати перших заморозків. ВІДЕО





Тож парасолю і гумові чоботи не варто ховати далеко, - повідомляють



На Україну йде антициклон. Ночі будуть хоч і прохолодні, зате денна температура – усі +28.



На жовтень припадуть і перші нічні заморозки.



Листопад обіцяють холодним і з дощем. Сніг падатиме, але не лежатиме довго. У листопаді будуть і перші справжні морози.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Літо триває 5-й місяць, але на вересні все і завершиться, кажуть синоптики. Решту осені прогнозують сирою та холодною.Тож парасолю і гумові чоботи не варто ховати далеко, - повідомляють Факти ICTV На Україну йде антициклон. Ночі будуть хоч і прохолодні, зате денна температура – усі +28.На жовтень припадуть і перші нічні заморозки.Листопад обіцяють холодним і з дощем. Сніг падатиме, але не лежатиме довго. У листопаді будуть і перші справжні морози.

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