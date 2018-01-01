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Синоптики сказали, коли чекати перших заморозків. ВІДЕО

Синоптики сказали, коли чекати перших заморозків. ВІДЕО
Літо триває 5-й місяць, але на вересні все і завершиться, кажуть синоптики. Решту осені прогнозують сирою та холодною.

Тож парасолю і гумові чоботи не варто ховати далеко, - повідомляють Факти ICTV.

На Україну йде антициклон. Ночі будуть хоч і прохолодні, зате денна температура – усі +28.

На жовтень припадуть і перші нічні заморозки.

Листопад обіцяють холодним і з дощем. Сніг падатиме, але не лежатиме довго. У листопаді будуть і перші справжні морози.



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Теги: погода
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