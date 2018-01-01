Назвали потреби луцьких шкіл. ВІДЕО





Про це розповіла депутат Луцької міської ради Майя Шостак під час ток-шоу «Протилежний погляд Live», - передає



Зі слів Майї Шостак, вона загалом задоволена концепцією Нової української школи й освітньою реформою загалом.



«Звичайно, перш ніж це все запровадити, необхідно це все забезпечити. Бо одна справа, коли воно написано на папері, а друга справа, коли ти це все втілюєш в життя», – зазначила вона.



Кожна реформа вимагає великих коштів, тому постає питання забезпечення необхідних матеріалів для НУШ: парти, дидактичний матеріал, інтерактивні дошки, ноутбуки. У Луцьку, зі слів депутатки, на сьогодні це все втілюється.



«Ми би хотіли, щоб це все було втілено до 1-го вересня, але воно не втілилося в життя. Забезпечено, за прогнозами, все буде до кінця жовтня», – повідомила Майя Шостак.



Нагадаємо: на травневій сесії Луцької міської ради розглядали питання щодо співфінансування закупівлі обладнання для НУШ. А це: парти, комп'ютери, методичні матеріали тощо. Область виділила понад 5 млн гривень субвенції на ці цілі ще в квітні цього року.



Проте без обов'язкового внеску місцевої ради в 30% цими коштами розпоряджатися не можна було. У травні депутати цих коштів не виділили, а лише у червні. Проте були перестороги, що без негайного виділення співфінансування управління освіти просто не втигне провести тендерні процедури та вчасно закупити ті ж парти.



Майя Шостак зазначила, що так склалися обставини. Проте, як їй повідомила начальник управління освіти Зіновія Лещенко, дидактичними матеріалами, глобусами школи забезпечені. Лише частина мультимедійних приладів ще довозяться. Щодо парт, то їх виготовляє рівненський підприємець, вони надійдуть у школи у два етапи. А відсутність підручників – це проблема на рівні держави, адже за короткий термін потрібно було видати великий обсяг.



«В Луцьку деякі школи для НУШ отримали букварики. Деякі школи – не всі забезпечені. П'яті класи отримали, якщо не помиляюся, англійську мову. І десяті класи отримали», – додала вона.



Складність забезпечення підручниками полягає у тому, що з видавництва вони віддаються на центри, з центрів – на районі, а вже тоді райони розподіляють. Тобто проблема в їх доставці в навчальні заклади.



Проте, зауважила Майя Шостак, наразі можна скористатися електронними підручниками.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Луцькі школи на сьогодні не повністю забезпечені необхідними меблями, технікою, підручниками і дидактичними матеріалами.Про це розповіла депутат Луцької міської радипід час ток-шоу «Протилежний погляд Live», - передає Конкурент Зі слів Майї Шостак, вона загалом задоволена концепцією Нової української школи й освітньою реформою загалом.«Звичайно, перш ніж це все запровадити, необхідно це все забезпечити. Бо одна справа, коли воно написано на папері, а друга справа, коли ти це все втілюєш в життя», – зазначила вона.Кожна реформа вимагає великих коштів, тому постає питання забезпечення необхідних матеріалів для НУШ: парти, дидактичний матеріал, інтерактивні дошки, ноутбуки. У Луцьку, зі слів депутатки, на сьогодні це все втілюється.«Ми би хотіли, щоб це все було втілено до 1-го вересня, але воно не втілилося в життя. Забезпечено, за прогнозами, все буде до кінця жовтня», – повідомила Майя Шостак.Нагадаємо: на травневій сесії Луцької міської ради розглядали питання щодо співфінансування закупівлі обладнання для НУШ. А це: парти, комп'ютери, методичні матеріали тощо. Область виділила понад 5 млн гривень субвенції на ці цілі ще в квітні цього року.Проте без обов'язкового внеску місцевої ради в 30% цими коштами розпоряджатися не можна було. У травні депутати цих коштів не виділили, а лише у червні. Проте були перестороги, що без негайного виділення співфінансування управління освіти просто не втигне провести тендерні процедури та вчасно закупити ті ж парти.Майя Шостак зазначила, що так склалися обставини. Проте, як їй повідомила начальник управління освіти, дидактичними матеріалами, глобусами школи забезпечені. Лише частина мультимедійних приладів ще довозяться. Щодо парт, то їх виготовляє рівненський підприємець, вони надійдуть у школи у два етапи. А відсутність підручників – це проблема на рівні держави, адже за короткий термін потрібно було видати великий обсяг.«В Луцьку деякі школи для НУШ отримали букварики. Деякі школи – не всі забезпечені. П'яті класи отримали, якщо не помиляюся, англійську мову. І десяті класи отримали», – додала вона.Складність забезпечення підручниками полягає у тому, що з видавництва вони віддаються на центри, з центрів – на районі, а вже тоді райони розподіляють. Тобто проблема в їх доставці в навчальні заклади.Проте, зауважила Майя Шостак, наразі можна скористатися електронними підручниками.

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