Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст





Про це пише любешівська районна газета



Поліцейські отримали повідомленні, що у Залаззі посеред дороги лежить без свідомості чоловік, неподалік – перекинутий мотоцикл. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що постраждалий – місцевий житель, 1991 р.н.



Правоохоронці з'ясували, що мотоцикл врізався в дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, тож його госпіталізували до лікарні, де ві помер.



Наразі слідчі органи проводять досудове розслідування для встановлення всіх деталей трагічного ДТП, повідомили в Любешівському відділенні поліції.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Залаззя Любешівського району молодик на мотоциклі врізався в дерево - від отриманих при зіткненні травм чоловік помер у лікарні.Про це пише любешівська районна газета "Нове життя" Поліцейські отримали повідомленні, що у Залаззі посеред дороги лежить без свідомості чоловік, неподалік – перекинутий мотоцикл. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що постраждалий – місцевий житель, 1991 р.н.Правоохоронці з'ясували, що мотоцикл врізався в дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, тож його госпіталізували до лікарні, де ві помер.Наразі слідчі органи проводять досудове розслідування для встановлення всіх деталей трагічного ДТП, повідомили в Любешівському відділенні поліції.

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