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Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст

Врізався у дерево: на Волині загинув мотоцикліст
У селі Залаззя Любешівського району молодик на мотоциклі врізався в дерево - від отриманих при зіткненні травм чоловік помер у лікарні.

Про це пише любешівська районна газета "Нове життя".

Поліцейські отримали повідомленні, що у Залаззі посеред дороги лежить без свідомості чоловік, неподалік – перекинутий мотоцикл. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група, яка встановила, що постраждалий – місцевий житель, 1991 р.н.

Правоохоронці з'ясували, що мотоцикл врізався в дерево. Внаслідок ДТП чоловік отримав тяжкі тілесні ушкодження, тож його госпіталізували до лікарні, де ві помер.

Наразі слідчі органи проводять досудове розслідування для встановлення всіх деталей трагічного ДТП, повідомили в Любешівському відділенні поліції.


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Теги: аварія, ДТП, смерть
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