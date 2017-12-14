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Дві красуні із Волині змагатимуться за корону «Міс Україна 2018». ВІДЕО

Дві красуні із Волині змагатимуться за корону «Міс Україна 2018». ВІДЕО
Волинянки Мирослава Буденчук та Наталія Оверчук змагатимуться за звання найкрасивішої дівчини на конкурсі "Міс Україна 2018".

Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.

Конкурс відбудеться 20 вересня.

Наталія Оверчук родом із Горохівщини, але вже має титул "Віце-міс Львова" і живе за межами Волині.

"Я впевнена у своїх силах і спокійна. Ще після конкурсу "Міс Львів" я навчилася бути спокійною, бо хвилювання ні до чого доброго не приведуть. Також не завжди ті, хто лізе в перші ряди, перемагають. Вважаю, що потрібно ставити перед собою нові високі цілі і не зупинятися на досягнутому", - каже Оверчук.

Друга учасниця, Мирослава Буденчук, уродженка Луцька. Хоче працювати у сфері містобудування.

"Я в школі була відмінницею, і цей синдром іде за мною життям, завжди хочеться робити найкраще. Попадаючи в середовище таких же лідерів, як ти, важко не піддатися стресу. Та в якийсь момент розумієш, що це всього лише конкурс і виграє лише одна. Тому все, що залежить від тебе - це відпрацювати на повну силу і вижати з себе масимум, а оцінка буде за журі. І нехай переможе найкраща", - розповіла Буденчук.

Нині дівчата перебувають у тренувальному таборі під Києвом. Конкурсантки мають дуже напружений графік, повністю розписане харчування, силові тренування, майстер-класи та репетиції до шоу.


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Теги: конкурс, краса, Міс Україна
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