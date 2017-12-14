Дві красуні із Волині змагатимуться за корону «Міс Україна 2018». ВІДЕО
Сьогодні, 21:54
Волинянки Мирослава Буденчук та Наталія Оверчук змагатимуться за звання найкрасивішої дівчини на конкурсі "Міс Україна 2018".
Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Конкурс відбудеться 20 вересня.
Наталія Оверчук родом із Горохівщини, але вже має титул "Віце-міс Львова" і живе за межами Волині.
"Я впевнена у своїх силах і спокійна. Ще після конкурсу "Міс Львів" я навчилася бути спокійною, бо хвилювання ні до чого доброго не приведуть. Також не завжди ті, хто лізе в перші ряди, перемагають. Вважаю, що потрібно ставити перед собою нові високі цілі і не зупинятися на досягнутому", - каже Оверчук.
Друга учасниця, Мирослава Буденчук, уродженка Луцька. Хоче працювати у сфері містобудування.
"Я в школі була відмінницею, і цей синдром іде за мною життям, завжди хочеться робити найкраще. Попадаючи в середовище таких же лідерів, як ти, важко не піддатися стресу. Та в якийсь момент розумієш, що це всього лише конкурс і виграє лише одна. Тому все, що залежить від тебе - це відпрацювати на повну силу і вижати з себе масимум, а оцінка буде за журі. І нехай переможе найкраща", - розповіла Буденчук.
Нині дівчата перебувають у тренувальному таборі під Києвом. Конкурсантки мають дуже напружений графік, повністю розписане харчування, силові тренування, майстер-класи та репетиції до шоу.
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Про це йдеться у сюжеті 12 каналу.
Конкурс відбудеться 20 вересня.
Наталія Оверчук родом із Горохівщини, але вже має титул "Віце-міс Львова" і живе за межами Волині.
"Я впевнена у своїх силах і спокійна. Ще після конкурсу "Міс Львів" я навчилася бути спокійною, бо хвилювання ні до чого доброго не приведуть. Також не завжди ті, хто лізе в перші ряди, перемагають. Вважаю, що потрібно ставити перед собою нові високі цілі і не зупинятися на досягнутому", - каже Оверчук.
Друга учасниця, Мирослава Буденчук, уродженка Луцька. Хоче працювати у сфері містобудування.
"Я в школі була відмінницею, і цей синдром іде за мною життям, завжди хочеться робити найкраще. Попадаючи в середовище таких же лідерів, як ти, важко не піддатися стресу. Та в якийсь момент розумієш, що це всього лише конкурс і виграє лише одна. Тому все, що залежить від тебе - це відпрацювати на повну силу і вижати з себе масимум, а оцінка буде за журі. І нехай переможе найкраща", - розповіла Буденчук.
Нині дівчата перебувають у тренувальному таборі під Києвом. Конкурсантки мають дуже напружений графік, повністю розписане харчування, силові тренування, майстер-класи та репетиції до шоу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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