16 вересня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні день народження відзначає лучанка(на фото).Зі святом її вітають брат, рідні та друзі - вони бажають Олені яскравих сонячних днів та усміхнених людей на життєвому шляху, а ще нагадують, що завдяки цілеспрямованості Олені підкоряться усі дороги світу."Ми завжди з тобою і за тебе", - написали у редакцію близькі іменинниці.Також святкують день народження заслужений працівник культури України, директор Волинського краєзнавчого музеюта екс-керівник КП «Ласка»та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській областіЦього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.