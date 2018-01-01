16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження відзначає лучанка Олена Лук'янчук (на фото).
Зі святом її вітають брат, рідні та друзі - вони бажають Олені яскравих сонячних днів та усміхнених людей на життєвому шляху, а ще нагадують, що завдяки цілеспрямованості Олені підкоряться усі дороги світу.
"Ми завжди з тобою і за тебе", - написали у редакцію близькі іменинниці.
Також святкують день народження заслужений працівник культури України, директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та екс-керівник КП «Ласка» Дана Новарчук та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
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Зі святом її вітають брат, рідні та друзі - вони бажають Олені яскравих сонячних днів та усміхнених людей на життєвому шляху, а ще нагадують, що завдяки цілеспрямованості Олені підкоряться усі дороги світу.
"Ми завжди з тобою і за тебе", - написали у редакцію близькі іменинниці.
Також святкують день народження заслужений працівник культури України, директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та екс-керівник КП «Ласка» Дана Новарчук та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.
Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.
Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.
16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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