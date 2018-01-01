вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

16 вересня на Волині: гортаючи календар

16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні день народження відзначає лучанка Олена Лук'янчук (на фото).

Зі святом її вітають брат, рідні та друзі - вони бажають Олені яскравих сонячних днів та усміхнених людей на життєвому шляху, а ще нагадують, що завдяки цілеспрямованості Олені підкоряться усі дороги світу.

"Ми завжди з тобою і за тебе", - написали у редакцію близькі іменинниці.

Також святкують день народження заслужений працівник культури України, директор Волинського краєзнавчого музею Анатолій Силюк та екс-керівник КП «Ласка» Дана Новарчук та начальник відділу агатаційно-пропагандистської роботи Центру забезпечення діяльності Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Волинській області Ірина Варварук.

Цього дня іменини у тих людей, які мають імена: Василина, Петро, Домна, Юхим та Феоктист.

Вітаємо усіх з гарним днем та бажаємо здоров’я, достатку й життєвих перемог.

16 вересня відзначають Міжнародний день охорони озонового шару.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар ВолиньPost, історія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
15 вересень, 23:23
На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко
15 вересень, 23:13
У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО
15 вересень, 22:26
Дві красуні із Волині змагатимуться за корону «Міс Україна 2018». ВІДЕО
15 вересень, 21:54
Схожі новини
15 вересня на Волині: гортаючи календар 15 вересня на Волині: гортаючи календар
15 вересень, 00:00
14 вересня на Волині: гортаючи календар 14 вересня на Волині: гортаючи календар
14 вересень, 00:00
13 вересня на Волині: гортаючи календар 13 вересня на Волині: гортаючи календар
13 вересень, 00:00
12 вересня на Волині: гортаючи календар 12 вересня на Волині: гортаючи календар
12 вересень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
16 вересня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Сергій Бабкін виступить у «Промені»*
15 вересень, 23:23
 0
На Волині позбиткувалися над білбордом із Тимошенко
15 вересень, 23:13
 0
У центрі Луцька демонтували альтанку. ВІДЕО
15 вересень, 22:26
 0
Дві красуні із Волині змагатимуться за корону «Міс Україна 2018». ВІДЕО
15 вересень, 21:54
 0
Медіа
відео
1/8