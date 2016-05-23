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У міністра проситимуть розбудови військового містечка у Ковелі

У міністра проситимуть розбудови військового містечка у Ковелі
Міністра оборони України Степана Полторака просять розглянути можливість житлового будівництва у Ковелі на території військового містечка № 24.

Про це йшлося під час засідання постійної комісії облради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, захисту прав людини, законності, боротьби зі злочинністю та корупцією, - пишуть Волинські Новини.

Члени комісії рекомендували підтримати звернення депутатів Волинської обласної ради до Міністра оборони України Степана Полторака щодо забезпечення житлом військовослужбовців.

У Ковелі на вулиці Шевченка, 32 знаходиться колишнє військове містечко № 24, що належить Міністерству оборони України.

Споруди військового містечка № 24, яке розташоване практично в центрі міста, руйнуються. За останні роки помітне руйнування конструктивних елементів стін, перегородок, прорізів, підлоги тощо. Переважна кількість будівель знаходяться у вкрай занедбаному стані та потребують негайного капітального ремонту.

Ковельська міська рада та її виконавчий комітет неодноразово звертались до Міністерства оборони України про безоплатну передачу нерухомого військового майна у комунальну власність міста. Це дало б можливість започаткувати будівництво на даних територіях житлових об'єктів в рамках виконання Регіональної програми будівництва (придбання) доступного житла у Волинській області, а також здійснити реконструкцію (капітальний ремонт) приміщень колишнього шпиталю під об’єкти соціального призначення.

На квартирному обліку виконавчого комітету Ковельської міської ради Волинської області за місцем проживання, перебуває 1135 громадян, серед яких 50 учасників АТО, 6 інвалідів учасників АТО, 2 члени сімей загиблих Героїв, а також сім'ї учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів в інших країнах. Військова частина А2042 самостійно веде квартирний облік військовослужбовців, які потребують житла, в тому числі квартирний облік військовослужбовців, які брали участь в антитерористичній операції на сході України.

Проблема забезпечення житлом сімей військовослужбовців набула особливої гостроти з прийняттям Верховною Радою України Закону України «Про внесення зміни до статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», цілком логічно виглядає ініціатива, щоб на земельній ділянці на вул.Тараса шевченка,32 орієнтованою площею 3,0 га, яка фактично не використовується, розмістити забудови для надання житла військовослужбовцям.

У зв’язку з вищезазначеним, депутати Волиньради звернуться до міністра із проханням вжити необхідних заходів щодо забезпечення житлом ковельчан-військовослужбовців, призваних Ковельським ОМВК за заходами часткової мобілізації у 2014 році та тих, що зараз беруть участь в операції Об’єднаних сил на сході України.

Для цього пропонують розглянути можливість житлового будівництва у Ковелі на території військового містечка № 24 на вулиці Шевченка, 32 (територія колишнього військового шпиталю) з метою забезпечення житлом військовослужбовців.

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Теги: Ковель, військове містечко
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