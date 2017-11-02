Солодкі хмаринки: волинянка готує унікальний лавандовий зефір. ВІДЕО
Сьогодні, 08:41
Мешканка села Зміїнець Луцького району Олена Чубай вдома виготволяє ориганільний зефір - до рецептури, куди входять різноматнітні ягоди, жінка додає лавандовий сік.
На подвір’ї Олени росте вісім сортів лаванди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На подвір’ї жнки росте англійська вузьколиста лаванда, із якої все й почалося. Цей сорт морозостійкий і дуже гарно приживається на Волині. Пік цвітіння припадає на червень, у вересні квітів менше. Олена вирощує чотири кольори цього сорту: темно-фіолетовий, світло-фіолетовий, рожевий і білий. Крім англійської вузьколистої, та на подвір'ї жінки є й інші сорти.
"Це один з моїх найулюбленіших сортів лаванди - колоскоподібна. Вона дуже гарна у весільних букетах. Я залишила трішки суцвіть для насіння і буду вирощувати її далі", - розповідає Олена.
Вона зазначила, що лаванду використовує у косметології і кулінарії. І додає, що у світі з лавандою роблять пиво.
"Її дуже добре вживати при застудах, при нервових розладах, при стресі, при безсонні…" - зауважує жінка. А за кордоном із лаванди навіть виготовляють вино.
Лаванда - один із улюблених компонентів для зефіру, каже Олена Чубай. У декреті вона захопилася приготуванням цих солодощів.
"Я вже попередньо приготувала фруктове пюре. Зараз ми будемо готувати сироп і збивати масу фруктову... Для сиропу потрібні вода, інвертний сироп, цукор, загущувач на водоростях агар-агар", - коментує свої дії майстриня.
Поки вариться сироп, Олена збиває інші інгредієнти. За декілька хвилин додає зварений сироп, а загалом на приготування витрачає 20 хвилин.
Фінальний процес - формування зефіру. За 6 годин, каже Олена, він стабілізується, і його можна покривати цукровою пудрою. Готові зефірки Олена Чубай називає солодкими хмаринками.
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На подвір’ї Олени росте вісім сортів лаванди, - йдеться у сюжеті Суспільного Волині.
На подвір’ї жнки росте англійська вузьколиста лаванда, із якої все й почалося. Цей сорт морозостійкий і дуже гарно приживається на Волині. Пік цвітіння припадає на червень, у вересні квітів менше. Олена вирощує чотири кольори цього сорту: темно-фіолетовий, світло-фіолетовий, рожевий і білий. Крім англійської вузьколистої, та на подвір'ї жінки є й інші сорти.
"Це один з моїх найулюбленіших сортів лаванди - колоскоподібна. Вона дуже гарна у весільних букетах. Я залишила трішки суцвіть для насіння і буду вирощувати її далі", - розповідає Олена.
Вона зазначила, що лаванду використовує у косметології і кулінарії. І додає, що у світі з лавандою роблять пиво.
"Її дуже добре вживати при застудах, при нервових розладах, при стресі, при безсонні…" - зауважує жінка. А за кордоном із лаванди навіть виготовляють вино.
Лаванда - один із улюблених компонентів для зефіру, каже Олена Чубай. У декреті вона захопилася приготуванням цих солодощів.
"Я вже попередньо приготувала фруктове пюре. Зараз ми будемо готувати сироп і збивати масу фруктову... Для сиропу потрібні вода, інвертний сироп, цукор, загущувач на водоростях агар-агар", - коментує свої дії майстриня.
Поки вариться сироп, Олена збиває інші інгредієнти. За декілька хвилин додає зварений сироп, а загалом на приготування витрачає 20 хвилин.
Фінальний процес - формування зефіру. За 6 годин, каже Олена, він стабілізується, і його можна покривати цукровою пудрою. Готові зефірки Олена Чубай називає солодкими хмаринками.
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