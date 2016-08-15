У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку





Коштуватиме ремонт зупинки 152,256 тисячі гривень, - повідомляє



Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro». Як йдеться у договорі, укладеному 5 вересня, роботи виконає ТзОВ «Луцьктехнобуд».



Строк виконання робіт – до 31 грудня.

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