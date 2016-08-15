вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку

У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку
У Луцьку здійснять капітальний ремонт посадкового майданчика зупинки громадського транспорту «Братський міст» на вулиці Ковельській,9.

Коштуватиме ремонт зупинки 152,256 тисячі гривень, - повідомляє ВолиньOnline.

Виконавця робіт визначили у результаті торгів через електронну систему «Prozorro». Як йдеться у договорі, укладеному 5 вересня, роботи виконає ТзОВ «Луцьктехнобуд».

Строк виконання робіт – до 31 грудня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: зупинка, ремонт
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У ресторані на Рівненщині потруїлися волиняни: 13-річна дівчинка – у лікарні
Антисанітарія та обдерті стіни: показали гуртожиток, з якого вигнали луцького студента
Про медицину і не тільки: нардеп Степан Івахів зустрівся із волинськими лікарями
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку
Сьогодні, 07:26
У Маневичах юний активіст самотужки прибрав стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:32
У Карпатах автомобіль зірвався з гори, двоє людей загинули
Сьогодні, 05:25
Співи та смачний куліш: лісівники влаштували гуляння у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 03:25
Відремотнують будівлю структурного підрозділу Луцькради
Сьогодні, 02:33
Схожі новини
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл «Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
26 липень, 18:12
У Луцьку зупинка «падає людям на голову» У Луцьку зупинка «падає людям на голову»
25 липень, 18:34
За 100 тисяч у Луцьку відремонтують зупинку За 100 тисяч у Луцьку відремонтують зупинку
24 квітень, 14:02
Тимчасово призупинять рух дизеля «Ковель-Сарни» Тимчасово призупинять рух дизеля «Ковель-Сарни»
15 серпень, 2016, 19:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку за 150 тисяч відремонтують зупинку
Сьогодні, 07:26
 0
У Маневичах юний активіст самотужки прибрав стадіон. ФОТО
Сьогодні, 06:32
 0
У Карпатах автомобіль зірвався з гори, двоє людей загинули
Сьогодні, 05:25
 0
Співи та смачний куліш: лісівники влаштували гуляння у місті на Волині. ФОТО
Сьогодні, 03:25
 0
Відремотнують будівлю структурного підрозділу Луцькради
Сьогодні, 02:33
 0
Медіа
відео
1/8