У Маневичах юний активіст самотужки прибрав стадіон. ФОТО

Давид Козка самотужки прибрав стадіон.



Про це він сам розповів у Facebook, - пише інтернет-видання



"Коли у 150-ти країнах прибирання у самому розпалі, то в Маневичах вже все завершено. Адже акцію підтримало аж 0! людей. Так, погоджуюсь, реклами майже не було, але я і сам дізнався, що буду координатором лише у середу. По-друге, ЦТДЮ, який тогоріч був мастодонтом акції, цьогоріч не зміг взяти участь (викладачі на туристичних змаганнях, а юні лісівники на урочистостях з нагоди Дня лісівника)", - зазначив він у дописі.



"Я вважаю, що, окрім репостів і лайків, можна було б все-таки прийти і зробити своє селище чистішим! Але ж на словах патріотом бути легше!" - дорікнув він мешканцям райцентру.



І закликав вибрати вдалий час і все-таки реалізувати задумане: "Проте я не втрачаю оптимізму і вірю, що у більш вдалий час ми зберемося і доведемо, що у Маневичах є свідомі люди!"



"Владу селища (Володимир Черчик, Богдан Лавренюк) прошу, аби встановили смітники на спортивному стадіоні, бо їх там реально не вистачає, а точніше НЕМАЄ", - зауважив активіст.



І додав, що самотужки очистив від сміття частину території стадіон, а також виклав фото території до та після прибирання.



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